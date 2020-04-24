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好康！防疫無法外出 在家輕鬆賺100元購物金

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

防疫不鬆懈，既然不能外出，就在家賺購物金吧！櫃買中心舉辦「櫃買富櫃200指數送您防疫購物金」有獎徵答活動，自27日(周一)上午9時起準時開跑。

櫃買中心自去年3月27日推出櫃買富櫃200指數（IX0118）以來，該指數已成為中小型股票最佳代表指標，並有相當完整的指數化商品推出。為增加投資人對「櫃買富櫃200指數」及相關指數化商品之瞭解，同時因應零接觸的防疫概念，特舉辦網路有獎徵答活動，並挑選富櫃200指數成分股-網家公司經營之PChome線上購物平台購物金作為獎項，投資人只要持續瞭解並關注富櫃200指數，至活動專區回答問題，就可獲得100元線上購物金。

櫃買中心表示，為了讓投資人防疫在家還能輕鬆學投資兼拿購物金，答題時皆設計有神隊友提示富櫃200指數的相關商品資訊，舊雨新知都可以一同參與。自4月27日上午9時起至5月24日下午24時止，投資人只要至活動官方網頁，填寫個人資料並回答富櫃200指數及其商品相關問題後，即可獲得「PChome購物金」100元。這次活動預計發放共3,000份購物金，每位投資人限參加一次，獎項發送完畢即提早結束活動。

櫃買中心

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富櫃200指數徵答 防疫購物金等你拿

因應新冠肺炎疫情，櫃買中心陪伴投資人防疫不缺席，為增加投資人對「櫃買富櫃200指數」及相關指數化商品的瞭解，並呼應政府鼓勵社會大眾居家以降低染疫風險，自下周一（27日）起，特別舉辦「櫃買富櫃200指數送您防疫購物金」有獎徵答活動，投資人只要持續瞭解並關注富櫃200指數，至活動專區回答問題，就可以輕鬆獲得100元線上購物金。

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