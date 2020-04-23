防疫題材燒、營收佳個股吸金 這檔4月來漲最大

新冠肺炎疫情蔓延全球，相關防疫概念股持續成為市場資金的避風港，隨著疫情的起伏，首季交出漂亮營收成績的防疫股，股價漲勢也領先，統計有12家4月以來漲幅逾2成，其中，恆大(3373)以漲幅68.88%漲最多、紘康漲幅58.73%居次。

根據CMoney統計，今年第1季營收年增逾1~5倍的公司有4家，依序是國光生、台康生技、熱映、恆大；若以4月以來的股價漲幅來看，漲幅逾2成的有12家，依序是恆大、紘康、南六、熱映、寶齡富錦、中化生、圓展、台康生技、豪展、生華科、圓剛、全台，包括口罩、體溫量測、新冠肺炎快篩試劑、視訊會議、在家上班等防疫題材。

證券分析師黃漢成表示，在新冠肺炎疫情還沒有平息前，防疫股仍是目前市場上當紅的題材，吸引避險資金買進，但是，要觀察的是，這些防疫股是真的有基本面的支撐，或只是短線的題材，可以選擇第1季營收成長的個股，代表首季財報也會很漂亮。

他指出，由於肺炎疫情在各方面都造成衝擊，因此不同的題材，從口罩、清潔用品、呼吸器及體溫量測的醫材公司、遠距教學，在家上班所需的視訊會議設備、筆電或電腦等，都可能在題材下吸引資金進場，在疫情未止前，防疫族群仍是市場一大主流 。

在相關疫苗及快篩試劑的開發上，也陸續傳出進展，寶齡富錦、安肽生醫、台康生技合作開發新冠肺炎快篩試劑，已向衛福部食藥署（TFDA）送件審查，預估最快5月可取證。

另外，疫苗股高端疫苗、國光生，醫材廠豪展等後市營運表現也值得關注；在肺炎疫情仍在延燒的情況下，法人看好包括疫苗、醫材、口罩、防護衣等題材可望延續到下半年。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，台股大盤指數自投資人極度恐慌賣壓觸及十年線後，指數已反彈逾2成，隨著疫情和緩、經濟活動逐步回歸往常，在疫情威脅減輕或是人們找到與病毒共存的方式後，加上流動性風險獲得控制、企業獲利能見度提升，股價可望隨之反應中長期的獲利趨勢。