元太採購自由交易綠電 將併聯轉供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（22）日宣布，響應「能源轉型」，元太投入採購民間自由綠電交易的能源，全台第一度新設電廠綠電交易已完成各項申請程序，將於近期取得核備併聯轉供，投入於元太公司營運及電子紙製造使用，以行動實踐綠色企業願景。

自2017年起，元太科技即積極投入綠電憑證採購，三年來共累積購買已逾1,500張再生能源憑證，成為國內認購再生能源憑證數量最多的企業。為更落實綠色製造與實踐環保節能之願景，元太以國際大廠的再生能源使用規劃為標竿，強化使用「外加性」的再生能源，意即要採購新設置的綠能電廠電力，才能實際「新增」再生能源，進而提升整體環境的永續效益。

元太科技董事長李政昊表示：「元太科技長期致力於企業社會責任工作，致力發展電子紙核心價值－超低耗電與省電，代替紙張的使用，讓環境變得更加潔淨。而在電子紙產品核心具備環境友善的價值下，公司亦竭盡心力的從電子紙生產過程中，降低碳排放與電力的使用。同時也持續積極尋求在產品製程中使用綠色能源，致力從電子紙製造為起始，推動環境永續發展。」

元太科技積極投入綠色能源採購規劃，並計畫逐年擴增再生能源使用。然而，元太評估現有廠區位置與面積並不適合設立大規模再生能源發電裝置，在《電業法》修法開放了民間能源交易的市場後，元太科技率先與發電業者睿禾控股、以及售電業者瓦特先生以新設電廠的綠電採購合作，進行全台第一個具備「外加性」的綠電併入台電電網的綠電交易專案。

本次綠電轉供專案由睿禾控股發電，透過瓦特先生售電給元太科技使用，元太科技共採購新營光電廠的7.44KW綠電，將投入於公司營運與電子紙製造使用，希望透過先期綠電採購實務經驗，建立合理可行運作模式以供各方參考，善盡企業公民責任，落實綠色共融願景。