晟德轉投資東曜旗下學名藥TAB008 三期臨床試驗達標

馬光-KY（4139）昨（21）日代新加坡子公司公告，因應新加坡政府宣布隔絕疫情管制措施，從4月7日至5月4日止，針對中醫診所及藥行，只能提供慢性病治療及藥物販售。受本次管制措施影響，該公司在新加坡的連鎖中醫診所、藥行及醫管培訓課程業務從4月1日至4月20日止，營收年減約886萬元，減幅49%。

2020-04-22 00:10