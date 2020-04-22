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晟德轉投資東曜旗下學名藥TAB008 三期臨床試驗達標

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

晟德（4123）轉投資公司東曜藥業宣布，旗下重磅生物學名藥TAB008的第三期臨床試驗達到主要終點，顯示接受TAB008與原廠藥Avastin（學名Bevacizumab；貝伐珠單抗）治療的兩組病患其客觀緩解率（ORR）達到等效標準。晟德今（22）日早盤股價反應利多，盤中來到44.6元，漲幅3.8%。

晟德表示，後續東曜將積極推進中國藥證申請，爭取成為首批取證藥廠，未來並擬以「朴欣汀（Pusintin）」為商品名稱進行推廣，運用先發優勢與量產能力布局中國市場。

晟德表示，Avastin為抗VEGF（血管內皮生長因子）單株抗體，是羅氏藥廠三大核心抗腫瘤藥物之一，2019年全球銷售額超過70億美金，為全球前十大銷售藥物，可廣泛用於多種腫瘤治療。目前中國則核准於2種腫瘤，包括非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌的治療。

依據市場分析機構Frost & Sullivan數據，2018年Avastin中國銷售額為32億人民幣，年增近一倍，隨生物學名藥進入市場以及適應症擴張，預計2024年相關貝伐珠單抗藥品的銷售額可望跳升至142億人民幣，其中生物學名藥貢獻超過一半達72億人民幣。

晟德表示，目前TAB008開發進度於中國位居前位，而東曜16,000升生物藥的設計產能，加上其灌注-批式混合技術帶來的成本優勢，以及紮根市場多年的銷售團隊，將有助東曜深度布局中國醫藥市場。

晟德 腫瘤

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