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因應疫情 馬光-KY新加坡子公司調整銷售

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

馬光-KY(4139)今(21)日代新加坡子公司公告，因應新加坡政府宣布隔絕疫情管制措施，從4月7日至5月4日止針對中醫診所及藥行，只能提供慢性病治療及藥物販售。

受本次政府管制措施影響，該公司在新加坡的連鎖中醫診所、藥行及醫管培訓課程業務從4月1日至4月20日止，營收較去年同期減少約新台幣886萬元，減少49%。不過，新加坡政府針對管制措施影響給予企業之補助內容，包含管制期間每月薪資75%補助及至少一個月的租金補助。

馬光在新加坡連鎖的中醫診所及藥行將配合政策，縮短營業時間，並暫停針灸、推拿、中醫美容等非必要服務。同時鼓勵病患透過公司官方網站，線上拿藥，並免運費寄送到家。

馬光進一步指出，評估此舉將對集團之稅前損益影響未達10%。倘新加坡隔絕疫情管制措施結束，對公司稅前損益影響有其他重大變化，將另行補充公告。

日前法說會上，馬光也指出，因疫情影響，今年第一季新加坡中醫門診及婦幼中醫專科門診業務營收較去年同期減少4％。不過，受惠新加坡政府產業特殊補助以及公司旗下知名品牌「黃耀南」高毛利中草藥保健品清熱解毒防疫藥方銷售業績較去年同期大幅成長，彌補因疫情導致的損失。

馬光對今年營運展望持審慎樂觀態度。在天津馬光部分，公司第二季將可望取得互聯網醫療執照，推出一站式的雲端慢病醫療服務，預估今年天津馬光慢病管理業務將可望較去年成長三成以上；在新加坡馬光部分，公司今年目標將增設4家高毛利的中醫婦幼專科診所，均可望為公司營運增添成長動能。

新加坡 中醫

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