生華科新藥CK2抑制劑 初步證實可有效抑制冠狀病毒

生華科（6492）新藥CK2抑制劑--Silmitasertib（CX-4945），委由台灣國衛院冠狀病毒篩選平台，進行人類流感冠狀病毒體外試驗，試驗結果證實Silmitasertib具有良好抑制病毒能力。生華科將緊急啟動下一階段動物試驗，希望進一步驗證Silmitasertib抗RNA病毒療效，同時也將提供試驗結果給美國國衛院，加速新藥直接用於抗新冠肺炎相關試驗。

生華科表示，公司也準備向國際知名基金會申請贊助經費，若有外部資金贊助，將進一步推展新藥抗新冠肺炎的開發工作。

生華科表示，委由台灣國衛院生技與藥物研究所實驗室，進行新藥Silmitasertib用於人類流感冠狀病毒(Hcov-OC43)之病毒試驗，結果顯示可有效抑制病毒在宿主細胞中病毒核殼蛋白的表達，阻斷病毒在宿主細胞複製和感染能力。冠狀病毒（CoronaViruses, CoV）是一種有外套膜的RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。

冠狀病毒是一個大型病毒家族，目前已在全球造成逾兩百萬人次感染的新冠病毒與人類流感、嚴重急性呼吸道綜合症SARS、中東呼吸綜合症MERS都是冠狀病毒引起的感染。

目前在臨床用於治療新冠肺炎的藥物包括奎寧和瑞德西韋，根據早期數據病患病情雖有改善，但都面臨試驗期短、樣本數少或副作用強以及缺乏對照組等疑慮。

生華科總經理宋台生博士表示，在目前無特定有效藥物可供治療，也尚未有疫苗可預防感染的窘迫下，生華科新藥用於抗新冠肺炎的一連串試驗刻不容緩。除了美國國衛院，生華科樂於和全球有能力、有資源的醫院和機構攜手，早日讓藥物可以治療病患。

生華科新藥Silmitasertib是具高度專一性的蛋白激酶CK2的抑制劑，根據上個月美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所發布的研究指出，Silmitasertib可調控及抑制宿主細胞中CK2的活性，進而促進應激顆粒 (Stress Granule)的形成，減少病毒在宿主細胞的複製、亦即讓宿主細胞環境轉變成為抗病毒的狀態。

另外其他研究亦指出抑制CK2會使宿主細胞產生更多干擾素，讓病毒的感染力降低。同時生華科團隊曾運用Silmitasertib於人體臨床和動物試驗證實，抑制CK2活性亦可降低免疫因子介白素6和介白素8，可減緩體內免疫風暴的發生。

由於新冠肺炎已產生逾百個突變位點，同時發展出三種亞型，可謂狡詐多變，而生華科新藥抑制CK2的作用機制並非單獨一個靶點，而是可阻斷多種蛋白磷酸化的路徑，在治療新冠肺炎上具多重成功的契機。