快訊

填補防禦網缺口：台灣該買標三反彈道系統嗎？

敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲業績壓力大 上市櫃公司拚活路各出奇招

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

疫情底下餐飲業拚活路，不僅與外送平台合作，包括漢來美食（1268）設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。

六角號召旗下九大品牌發放價值4.5億元「振興省錢券」；瓦城4月開始推出商圈限定「信義區專屬點來速」服務，鎖定鄰近商務辦公人士與住戶外食需求。

新冠病毒疫情肆虐全球，嚴重衝擊國內觀光餐飲產業，餐飲業面臨來客數銳減及業績下滑的壓力，考驗各業者的應變能力。

漢來美食表示，旗下所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵，也趕工研發，可望在6月以前全面舖貨上架。

此外，設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。並用最快的速度開發出各種外帶、外賣的即食商品，且積極開拓電商及實體銷售通路，預計自5月份起即可陸續上架。

六角號召旗下9大品牌日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將超過100家門市，共同推出「振興省錢券」，預計發出50萬份，優惠活動到5月31日止，消費者可透過APP免費下載電子優惠券。六角每月將提供45張優惠折扣券，依消費需求吸引更多民眾跨品牌消費提升買氣。

瓦城也在3月起積極布局外送、外帶市場，擴大銷售管道。瓦城表示，目前集團旗下與外送平台合作門店為92家，4月並新增非常泰、YABI KITCHEN與新品牌月月 ThaiBBQ。此外，特定商圈推出點來速服務，凡消費滿額，並於半徑1公里內訂購，就享直送到府服務。

餐飲業 漢來美食

延伸閱讀

王品17品牌結盟Uber Eats拚外送 從水餃到牛排都賣

富里小學堂開課 啟動地方振興工程

為振興券住宿？調查5成8民眾搖頭

經部：酷碰、振興券效益564億 發現金會得不償失

相關新聞

餐飲業績壓力大 上市櫃公司拚活路各出奇招

疫情底下餐飲業拚活路，不僅與外送平台合作，包括漢來美食（1268）設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。

生華科新藥可抑制冠狀病毒將送美國國衛院 股價攻漲停

生華科（6492）新藥CK2抑制劑--Silmitasertib（CX-4945）今（21）日再度傳出喜訊，委由台灣國衛...

三竹 簡訊業務「 疫外」飆升

不畏疫情延燒，三竹資訊（8284）昨（20）日公布，三竹的簡訊發送業務逆勢「大發」，首季已發送4億多通企業簡訊，較去年同期增長13.9%。三竹分析，疫情期間宅經濟發酵，民眾頻繁使用信用卡消費、網購，許多企業強化行銷力道，放大簡訊發送量，有效挹注今年營收。

宜特 首季獲利亮眼

電子檢測驗證廠宜特（3289）昨（20）日公布首季每股純益0.75元，單季獲利已接近去年全年獲利表現。

網龍小金雞助攻 業績衝

遊戲研發商網龍（3083）旗下樂聚多宣布，代操服務日本超人氣手遊《FGO》為慶祝繁中版三周年，即日起展開一系列線上活動，邀請御主歡慶，藉此衝刺業績，挹注網龍本季營運。

長科*轉投資持股 賣日商

長華集團旗下生產導線架廠長科*（6548）昨（20）日舉行董事會， 決議把和住友金屬礦山株式會社（SMM）合資的OM（Ohkuchi Materials）公司44%股權以4.9億日圓賣回給SMM，但長科*全數承接OM的機器設備、生產技術和專利權和業務。由於OM主攻高階導線架產品線，長科*生產效率高，這項決定不僅提高長科*全球市占，更有利挹注長科*長期獲利。

威剛 Q1賺贏去年全年

記憶體模組大廠威剛（3260）首季受惠遠距應用、線上購物、遊戲等宅經濟拉貨強勁，加上低價庫存挹注獲利，首季毛利率23.8%，創單季新高，首季稅後純益4.64億元，年增1.93倍，每股純益2.06元，賺贏去年全年，且為近兩年高點。

應廣 2月每股賺0.21元

微控制器（MCU）廠應廣（6716）昨（20）日應主管機關要求，公布2月自結稅後純益約400萬元，年增33.3％，每股純益0.21元；累計前二月自結稅後純益為1,100萬元，每股純益0.52元。

陸廠NAND將投產 價格有壓

中國大陸記憶體指標廠長江存儲規劃128層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品將於第3季投片、年底前量產，集邦科技預估，可能影響第4季合約價，且預估明年NAND Flash產能將占整體市場8%，將帶給市場更大的降價壓力。

建碁 每股虧0.67元

宏碁旗下建碁（3046）近期股價波動劇烈，昨（20）日應主管機關要求，公布3月自結稅後淨損1,200萬元、每股淨損0.17元，首季稅後淨損4,800萬元，每股淨損0.67元。

中菲行報捷 再獲AEO認證

中菲行（5609）昨（20）日表示，今年成功再獲安全認證優質企業（AEO）審核通過肯定，供應鏈安全網更擴展橫跨全中國大陸，顯示作為國際舞台上的第三方物流領導者，可在供應鏈關鍵環節的貨物通關上高效控管。

康聯生醫 配息4.5元

康聯生醫（6665）昨（20）日召開董事會，決議將派發現金股利4.5元，以昨收盤價72.2元來看，殖利率達6.2%。

熱門新聞

市場消化利空 美股跌幅收斂 台指期夜盤震盪走揚

跌到負值太罕見？元大原油正2買盤湧 溢價衝270%

買的是6月期貨！元大原油正2爆量反彈

台股選股難度加大 謝金河：毛利率及殖利率最好一起看

台股14檔站回季線 可望強者恆強

元大S&P原油正2免下市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。