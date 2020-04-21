餐飲業績壓力大 上市櫃公司拚活路各出奇招

疫情底下餐飲業拚活路，不僅與外送平台合作，包括漢來美食（1268）設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。

六角號召旗下九大品牌發放價值4.5億元「振興省錢券」；瓦城4月開始推出商圈限定「信義區專屬點來速」服務，鎖定鄰近商務辦公人士與住戶外食需求。

新冠病毒疫情肆虐全球，嚴重衝擊國內觀光餐飲產業，餐飲業面臨來客數銳減及業績下滑的壓力，考驗各業者的應變能力。

漢來美食表示，旗下所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵，也趕工研發，可望在6月以前全面舖貨上架。

此外，設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。並用最快的速度開發出各種外帶、外賣的即食商品，且積極開拓電商及實體銷售通路，預計自5月份起即可陸續上架。

六角號召旗下9大品牌日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將超過100家門市，共同推出「振興省錢券」，預計發出50萬份，優惠活動到5月31日止，消費者可透過APP免費下載電子優惠券。六角每月將提供45張優惠折扣券，依消費需求吸引更多民眾跨品牌消費提升買氣。

瓦城也在3月起積極布局外送、外帶市場，擴大銷售管道。瓦城表示，目前集團旗下與外送平台合作門店為92家，4月並新增非常泰、YABI KITCHEN與新品牌月月 ThaiBBQ。此外，特定商圈推出點來速服務，凡消費滿額，並於半徑1公里內訂購，就享直送到府服務。