生華科新藥可抑制冠狀病毒將送美國國衛院 股價攻漲停

生華科（6492）新藥CK2抑制劑--Silmitasertib（CX-4945）今（21）日再度傳出喜訊，委由台灣國衛院冠狀病毒篩選平台，進行人類流感冠狀病毒體外試驗，試驗結果證實Silmitasertib具有良好抑制病毒能力，新藥可抑制冠狀病毒將送美國國衛院，股價也放量一度攻漲停，最高來到70元。

生華表示，由於冠狀病毒家族包括Covid-19新冠肺炎和流感等，在病毒基因組上僅有微小的差異，生華科團隊獲悉這項正向結果深感振奮，將緊急啟動下一階段動物試驗，希望進一步驗證Silmitasertib抗RNA病毒療效，也將提供試驗結果給美國國衛院，加速新藥直接用於抗Covid-19相關試驗，同時也將準備向國際知名基金會申請贊助經費，若有外部資金贊助，將進一步推展新藥抗Covid-19的開發工作。

目前在臨床用於治療新冠肺炎的藥物包括奎寧和瑞德西韋，根據早期數據病患病情雖有改善，但都面臨試驗期短、樣本數少或副作用強以及缺乏對照組等疑慮。

生華科總經理宋台生博士表示，在目前無特定有效藥物可供治療，也尚未有疫苗可預防感染的窘迫下，生華科新藥用於抗Covid-19的一連串試驗刻不容緩。除了美國國衛院，生華科樂於和全球有能力、有資源的醫院和機構攜手，早日讓藥物可以治療病患。

生華科委由台灣國衛院生技與藥物研究所之實驗室，進行新藥Silmitasertib用於人類流感冠狀病毒(Hcov-OC43)之病毒試驗，結果顯示可有效抑制病毒在宿主細胞中病毒核殼蛋白的表達，阻斷病毒在宿主細胞複製和感染能力。冠狀病毒（CoronaViruses, CoV）是一種有外套膜的RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。

冠狀病毒是一個大型病毒家族，目前已在全球造成逾200萬人次感染的新冠病毒與人類流感、嚴重急性呼吸道綜合症SARS、中東呼吸綜合症MERS都是冠狀病毒引起的感染。