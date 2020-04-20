資金進櫃買避險 外資加碼、高價股領漲

在集中市場轉趨震盪之際，市場買盤仍持續敲進櫃買市場，推升櫃買指數連五日收漲，當中，譜瑞-KY（4966）、大江等高價股表現活躍，續展行情，扮演盤面多方推手。

國際政經消息未見波瀾，加權指數轉呈震盪格局，今（20）日開盤走揚後隨即修正至平盤之下，終場翻紅未果，小跌10點收10,586點，反觀櫃買市場相較強勁，即便回落也能迅速走穩，早盤過後漲幅擴大，最後收在131.77點，漲1.02點，顯示資金從集中市場轉進避險，尤其外資加碼17.9億元勝於集中市場的5.1億元。

櫃買市場交投熱絡，高價族群尤為活躍，59檔上櫃百元股中有36檔收漲，當中可見譜瑞-KY、寶雅、信驊、大江、聯亞、原相、精測、璟德、力旺、是方、耕興等市值比重占櫃買市場逾0.5%的高市值個股積極表態，為推升櫃買指數走紅的關鍵角色。

進一步觀之，IC設計股譜瑞-KY在第1季營收創同期新高的利多下，股價緩步增溫，連七日收漲，持穩於所有均線之上，近日更有外資釋出報告，看好譜瑞-KY後市營運表現，給予800至950元的目標價，惟上檔700元關卡仍見壓力，尚待攻克。

生醫股大江挾生醫子公司大江基因的自動化新冠病毒檢疫設備題材，吸引資金搶進，帶動股價於13日跳空來到200元俱樂部，並拉出連六漲的勢頭，使其躍為櫃買高價股中的焦點之一。

連漲三日以上的上櫃高價股還包括半導體設備股弘塑、聖輝以及觀光股六角；弘塑、聖暉持續受惠上游廠商對先進製程的資本支出，股價連五日收漲，而六角營運雖受疫情影響，但新品牌的籌備未有停歇，營運浮現轉強契機，股價連四日收漲。

國泰證期協理簡伯儀指出，近日在外資未大幅買超權值股的情況下，有本土資金作帳加持的中小型股、櫃買股表現相對活躍，然可留意的是，櫃買指數上檔將遇季線反壓，且日KD指標領先指數走疲，籌碼面上則仍可見投信持續減碼，此外，本波反彈以來，櫃買市場漲停家數多半多於集中市場，但近日已有減少跡象，整體而言，雖上櫃指數行情尚佳，但多方量能似呈放緩跡象，後市宜留意指數可否突破上周高點133.1點，進一部帶動多方走勢。