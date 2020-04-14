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合一15日暫停交易 業界估重磅新藥將授權

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
中天集團旗下合一生技（4743）宣布將暫停交易，業界推測兩個可能性，一是旗下單株抗體新藥FB825將與國際大廠簽署授權協議，其次是旗下抗糖尿病足新藥ON101取得藥證，並以前者可能性較高。示意圖／Ingimage
中天集團旗下合一生技（4743）宣布將暫停交易，業界推測兩個可能性，一是旗下單株抗體新藥FB825將與國際大廠簽署授權協議，其次是旗下抗糖尿病足新藥ON101取得藥證，並以前者可能性較高。示意圖／Ingimage

中天集團旗下合一生技（4743）今（14）日宣布明（15）日將暫停交易，業界推測兩個可能性，一是旗下單株抗體新藥FB825將與國際大廠簽署授權協議，其次是旗下抗糖尿病足新藥ON101取得藥證，並以前者可能性較高。

法人認為，先前合一法說時已指出，FB825可望在今年完成授權，而該案已收到議約金，因此，是新藥授權案的可能性頗高。根據過去法人機構推估，該藥物授權金額有望衝3億到5億美元（約新台幣90-150億元），但不包括未來新藥銷售權利金。

FB825涵蓋兩大適應症，包括異位性皮膚炎（AD）、過敏性氣喘。AD方面，該領域目前全球唯一上市的AD新藥是賽諾菲（Sanofi）的Dupixent，在上市的第三年，即2019年，年銷售值達到20億美元（約新台幣600億元），Sanofi在今年初宣布要將Dupixent的年銷值推升到100億歐元（約新台幣3,300億元）以上，顯示該領域藥物市場價值驚人。

合一旗下的FB825在長達一年的人體功效驗證性實驗後，證實有與Dupixent競爭的優勢。據悉，合一對FB825的人體有效性認證上數據明確，因此可能受到國際大藥廠的關注。

合一近期舉行線上法說會，由中天集團總裁路孔明親率團隊說明，他明確指出，在未來三年內，合一目標每年一項新藥國際授權，今年將先完成FB825授權，2021年完成抗糖尿病足ON101授權，後年則是FB704A。策略上，合一將「以藥養藥」，以創新收入挹注創新研發，形成活水循環。

美國市場方面，FB825於今年3月已完成首家醫院人體試驗委員會（IRB）通過，開始篩選病患，預期2021年上半年完成臨床二期a階段人體試驗。

至於大陸市場方面，FB825中國大陸二期臨床進度，是針對過敏性氣喘，規劃今年上半年完成新藥臨床送審，預期下半年開始第一家醫院簽約， 2022年下半年完成試驗。

根據市場推測，由於Sanofi在今年初宣布要將Dupixent的年銷值推升到100億歐元以上，單就此市場規模，若出現一個能與該藥物競爭的產品，其授權價值應超過3億美元，甚至有望來到5億美元。

以先前合一公告的議約金推測，議約金應至少是前期授權金的10-15%，因為推測該藥品僅前期授權金可望突破3,000萬美元，並可望在今年內認列完畢，對合一而言，將是一筆不小的貢獻。

新台幣 異位性皮膚炎

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