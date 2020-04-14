昂寶-KY股票5/28終止櫃檯買賣 勝昱違反重訊申報遭罰

櫃買中心表示，昂寶電子（4947）以股份轉換之方式，與Euporie Investment Holdings Limited進行股份轉換暨合併後，成為Orthosie Investment Holdings Ltd.百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自2020年5月28日（股份轉換基準日）起終止昂寶-KY公司上櫃普通股票55,986,268股之櫃檯買賣，並自5月21日起停止交易。

此外，櫃買中心表示，勝昱科技（4304）之母公司國瑞開發建設自2020年1月至3月間陸續發生存款不足之退票（部分退票後續已完成清償註記），以及該公司與母公司簽訂及解除廠房工程合約，均未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前依規發布重大訊息及召開重大訊息說明記者會，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。