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櫃買中心修正規章 彈性因應併購態樣多元化

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，因應併購態樣多元化及提昇彈性，櫃買中心增修證券商營業處所買賣有價證券業務規則，重點說明如下：

首先，參考企業併購法第19條簡易合併規定對股東權益影響有限，修正業務規則第15條之2、第15條之3、第15條之6規定；另有鑑於借殼上櫃監理機制業已建立，上櫃公司股份受讓之未上櫃（市）公司，倘對上櫃公司之整體營運有所助益，應無限制其營業收入或營業利益不得逾受讓股份之上櫃公司營業收入或營業利益一定比例之必要，故併修正第15條之13規定。

其次，修正業務規則第15條之7規定，明文規範上櫃公司、第一上櫃公司與他公司進行反三角合併者，該等上櫃公司之上櫃有價證券終止櫃檯買賣之程序，併配合修正申請書。

第三，配合上櫃公司處分業務或資產行為態樣多元化，爰將規範內容予以明文，酌修業務規則第15條之11文字。

櫃買中心 併購 證券商

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