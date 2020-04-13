翔宇去年致力營運規模放大 稅後EPS達3.39元

翔宇公布2019年合併營收為19.30億元，受惠於旗下DV保養品業務展現良好的銷售表現，全年營收繳出年增3.46％的表現，稅後純益為1.66億元，稅後每股純益(EPS)為3.39元，分別較前一年度成長15.35％、15.31％。翔宇考量公司資本公積充沛且財務體質健全，已經3月31日董事會決議通過，為將營運成果回饋全體股東，擬配發每股2.3元股票股利與每股2.0元現金股利，配發率達127％。

翔宇表示，2019年整體毛利率達51％，主要係公司持續擴大旗下DV保養品的銷售範疇，藉由DV保健食品所累積成功的銷售通路經營經驗，加速拓展DV TOKYO保養品在兩岸美容保養的市場布局，尤其在消費者購物型態有明顯逐步轉至網路平台的態勢下，拉升保養品來自線上營收表現明顯年增10倍以上，在翔宇積極整合內外資源與縱橫整合效益，創造整體營運規模持續放大，同時公司落實知名代言人與大數據分析之精準行銷策略的結合，以維持DV保健品之銷售業務並優化DV 皮膚管理中心單店營運等，推進整體獲利表現繳出優異的成績單。

展望2020年上半年，翔宇表示，3月營收1.47億元，在傳統電商「三八」女神購物節節慶銷售加持下，推升整體營收較上月成長12.62％。翔宇進一步指出，首季雖因新冠肺炎疫情的延燒使得消費者至藥妝通路、DV皮膚管理中心等實體通路的消費力道減緩，但公司積極優化整體營運表現，藉由強化線上電商平台的經營，期能推升來自DV官網等通路的銷售業績增加，同時持續升級產品配方，預計今年第二季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期今年下半年營運將優於上半年。

翔宇進一步表示，公司除了在DV保健食品的產品研發行銷上，堅持以天然成份為基礎，創新口感及劑型輔以精準產品定位的廣告，建立獨一無二的保健領域，在醫美保養品方面，則以細胞科學為領先基礎，維護女人18歲的青春美麗，塑造領先的醫美細胞保養品牌，且為強化產品質量與廣度，增加商品之整合效益，預計今年DV TOKYO保養品也將新增4-8款新產品，提供消費者更完整的保養需求，亦提升翔宇產品競爭力；此外，在兩岸DV 皮膚管理中心的經營上，也將持續優化目前兩岸DV 皮膚管理中心之單店營運表現，可望隨著DV保健食品、DV皮膚管理中心、保養品三大事業規模持續擴大，挹注整體營運保持穩健的成長動能。