快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻商場防疫商機 茂綸推清潔機器人

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸公司（6227）今年以來業績成長，該公司表示，透過集團的資源，該公司第二季起，將在台灣推出自動清潔的機器人，在全球新冠肺炎的影響下，搶攻市場防疫商機，預估將對今年的營收及獲利產生助益。

茂綸表示，該公司近期積極拓展多元化業務佈局，於去年第四季成立前瞻事業部，跨足AI機器人、物聯網、sensor hub、自駕車等高階新興應用市場，與日本母公司Macnica合作開發、製造及銷售各項新興終端應用產品，並提供售後維保及修繕服務。

茂綸進一步指出，該公司首波推出的商用大型AI自動清潔機器人，具備自動打掃、消毒及殺菌等功能，已在日本獲得許可開始販售，今年第二季起開始在台推廣，搶攻機場、大型商場及倉儲等公共場域的防疫商機，預估今年內可望挹注營收獲利，公司將逐步從IC通路商轉型為軟、硬體及服務全方位整合方案供應商。

茂綸也表示，近期受新冠肺炎疫情擴散影響，全球「宅經濟」商機發燒，遠端會議辦公、線上學習及遊戲等帶動高速運算及傳輸需求大幅增加，推升公司在資料中心及5G應用相關代理產品線的整合方案出貨量持續增加。

在業績表現上，茂綸表示，3月合併營收較上個月成長27%，主要由於下游客戶大陸廠區復工狀況良好，出貨天數恢復正常，半導體零組件相關產品的庫存回補及提前備料需求湧現，從產品應用市場來看，Intel及Mellanox資料中心相關產品的拉貨力道持續增溫，Intel與瑞薩電子（Renesas）在網通應用產品的出貨量亦逐步成長。

機器人

延伸閱讀

低價紡織弘裕、三洋紡搭上防疫順風車 股價亮燈

藥局通路股3月業績好亮 盛弘、大樹、杏一吸買盤

相關新聞

藥局通路股3月業績好亮 盛弘、大樹、杏一吸買盤

在新冠肺炎疫情帶動下，醫療通路股3月營收表現亮眼，包括月營收、季營收皆呈現雙位數幅度成長，帶動股價表現。買盤點火盛弘（8...

搶攻商場防疫商機 茂綸推清潔機器人

日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸公司（6227）今年以來業績成長，該公司表示，透過集團的資源，該公司第二季起...

信紘科首季營收優於市場預期 股價開高直奔漲停

半導體廠務供應系統整合商信紘科（6667）因第一季營收3.44億元，年增74.35%，優於市場預期，激勵今日股價開高後、...

家登首季營收優於預期 股價勁揚

家登（3680）第一季營收4.55億元，優於市場預期，其中半導體本業佔總營收比重超過70%，EUV光罩傳送盒出貨量攀升，...

台康生技協助國內廠商 加速抗新冠病毒疫苗開發

為加速台灣抗新冠病毒疫苗的開發，台康生技( 6589)與國內一家疫苗開發廠商簽訂材料移轉協議(MTA)，台康生技將其細胞...

手機遊戲新作話題延燒 網龍逆勢大漲

網龍（3083）受惠經典IP手機遊戲新作《黃易群俠傳M》即將上市，近期股價表現強勢，今（13）日早盤無懼櫃買指數走弱，延...

宇峻遊戲熱銷 帶旺營運

遊戲研發商宇峻（3546）受惠於新冠肺炎疫情帶動宅經濟發燙，旗下人氣手遊《三國群英傳M》熱銷，營運大幅翻轉。法人看好，在新手遊挹注下，宇峻第2季業績有機會比去年同期增長，呈現淡季不淡態勢；第3季迎接暑假傳統旺季，業績表現仍望可維持高檔水準。

均華、信紘科 能見度高

設備廠均華（6640）、信紘科受惠於半導體客戶拉貨力道強勁，今年首季營收同步繳出淡季不淡佳績。展望本季，考量全球新冠肺炎疫情未歇，均華、信紘科審慎因應。

豪展 Q2 EPS挑戰1.67元

新冠肺炎疫情持續，耳溫槍需求強勁，法人估，豪展（4735）第2季營運翻揚，因大陸復工無虞，拉抬當季營收達1.3億~1.4億元，由於產能利用率高，估毛利率將來到33%， 每股稅後純益（EPS）約1.67元。

元山獲歐洲訂單 Q2樂觀

散熱風扇暨車用電子大廠元山（6275）因獲得歐洲高階車風扇訂單挹注，第2季業績將不受新冠肺炎影響，加上即將迎來家電事業第3季旺季，目前正積極備料出貨，整體營運樂觀。

六角二轉換債改人工撮合

櫃買中心表示，六角國際事業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債（27322）、金利精密工業股票自今（13）日起預收款券，並每五分鐘撮合一次；合邦電子股票自13日起預收款券，並每45分鐘撮合一次。

榮剛大陸廠復工 營運衝

大陸新冠肺炎疫情趨於穩定，特殊鋼主力廠榮剛（5009）大陸子公司恢復正常營運，持續優化產品組合增強競增力。

熱門新聞

不怕肺炎亂！年年「穩」配息ETF幫你穩住現金流

台股本周變數多 短線防震

PCB廠迎急單 營運喊衝

台股籌碼面 出現三優勢

台積周四法說 外資五問

新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。