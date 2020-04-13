藥局通路股3月業績好亮 盛弘、大樹、杏一吸買盤

在新冠肺炎疫情帶動下，醫療通路股3月營收表現亮眼，包括月營收、季營收皆呈現雙位數幅度成長，帶動股價表現。買盤點火盛弘（8403），盤中股價來到32.75元，漲幅近6%，大樹（6469）盤中來到81.7元，漲幅逾3%，杏一（4175）盤中來到69.5元，漲幅近3%。

盛弘3月合併營收3.3億元，年增25.11%；第一季合併營收8.4億元，年增10.83%。公司指出，今年初以來，全球受新冠肺炎疫情肆虐，旗下躍獅連鎖藥局因應疫情，拉高各項防疫商品占比，同時也提供社區民眾領取慢性處方箋藥品以減少至大醫院。

此外，盛弘旗下的敏成（4431）全力增產使用於口罩內層吸附病菌及有害物質的熔噴不織布。自1月31日迄今二個月共計產量已達258噸，現階段疫情仍然嚴峻，因應政府4月「每日2,000萬片口罩」政策，敏成再將日產能自5噸拉升至7噸。

杏一3月合併單月營收4.97億元，較去年同期成長16.04%，累計第一季合併營收達14.35億元，較去年同期成長17.36%。

杏一表示，新冠肺炎疫情持續延燒，公司積極配合政府防疫措施，於社區健保藥局配合口罩領用及民眾衛教，並於醫院型門市推出暖心方案，祭出團購活動予前線醫護，提供N95口罩及民生用品。另也推出宅配優惠方案，提供長者、居家隔離者與大眾更彈性的購買管道，並帶動業績成長。

大樹3月合併營收7.07億元，年增37.29%，創歷史新高，首季合併營收20.19億元，年增率36.51%，亦締造歷史新猷。