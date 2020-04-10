家登無畏疫情影響 Q1營收4.55億元同期新高

半導體設備廠家登（3680）無畏新冠肺炎疫情延燒，公布第1季營收4.55億元，年增11.3%，創下同期歷史新高，優於市場預期，其中半導體本業佔總營收比重超過70%，營運結構調整計畫奏效。家登表示，第1季整體營運表現大幅超越以往，原有擴廠計畫仍依序進行，將於4月底完工，完工後可提升四倍產能。

疫情造成全球性經濟產業影響，鑑於全球半導體供應鏈可能出現斷料不確定因素，家登於農曆年後即展開全面關鍵物料備料暨庫存作業，確保全年度來自國外物料供料無虞。

家登指出，隨時可因應客戶訂單及需求調整出貨，以確保客戶不斷料，協助關鍵客戶降低疫情期間的營運風險。目前各項關鍵性產品原物料都已到位，家登4月產能全開，因應部分客戶因原有國外供應商受疫情影響無法出貨而轉單。

第二季面對原有客戶以及新增客戶的單需求，家登產能已準備就緒，樹谷擴廠計畫如期完工，新增產能足以配合客戶訂單進行調節確保客戶產能不中斷。另外，因應疫情需要，家登已啟動異地備援暨居家辦公機制，內部會議全面採用視訊會議，明令禁止所有外部人員來訪，員工必須填報健康聲明書暨旅遊史。

家登3月合併營收1.99億元，月增76%，年增27.5%。