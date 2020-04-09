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大江3月營收逆勢月增26.8% 疫情吹出新風口

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

大江生醫（8436）（(9）日公告3月營收7.23億元，較2月成長26.8%，今年以來持續保持穩健成長。

大江表示，新冠病毒肆虐全球，影響各產業營運，大江所處的保健與美膚領域，亦發生原料、包裝等斷鏈影響，而大江提前佈局，除了先行採購儲備因應疫情之產品開發所需原料，多年積累的自動化設備亦成為免除缺工問題之利器。

故在各家同業處理復工問題之際，仍能打出「光速交貨」的獨家服務優勢，為保健品牌客戶提供穩定的免疫相關產品上市，創造逆勢上揚的成績。

大江因應各地封城的宅經濟商機，發展「華麗直播」服務，以保健美膚產品開發專家博士擔任直播主，線上為品牌客戶帶領消費者追溯產品製造過程，及即時互動解答消費者問題，創下2小時替品牌客戶開出6,000萬營收的佳績。

而物流無法順暢的品牌客戶，大江與物流業者攜手打造「一鍵代發」服務，有別以往出貨至品牌客戶再由其自行發貨消費者方式，而是由品牌客戶接收消費訂單後，直接從大江出貨到消費端，解決了被封城品牌客戶的物流問題，更為品牌創造拓展國際跨境商機的新管道。

此外大江的品牌客戶庫存去化順利並持續下訂，在此波百業蕭條中保持維運現金流動，其營收占比大宗的中國大陸市場，亦在目前疫情中率先全球出現拐點，市場預計中國將著手刺激內需活絡經濟，其後續發展成為法人關注焦點

大江生醫 營收 疫情

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