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泰宗代理飛利浦醫療型呼吸器 3月營收衝破億元大關

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

新冠病毒（COVID-19）肆虐全球，救命的呼吸器成為最重要的戰略物資，國內唯一代理飛利浦醫療型呼吸器業者的泰宗（4169）賣到翻，今（9）日公布3月營收，一舉衝破億元大關達1.07億元，較去年同期暴增147%，創下歷史新高。

法人預估，在醫院、通路代理商積極拉貨下，第2季營收將持續上揚。

泰宗表示，兩年前拿下飛利浦醫療型呼吸器的國內代理權，去年營收占比約一成，近期因疫情訂單湧入，3月營收一舉衝破億元大關達1.07億元，較去年同期暴增147%，創下歷史新高，其中，呼吸器營收占比已逼近五成；累計第1季營收為2.04億元，較去年同期大增58.38%。在疫情延燒下，第2季需求力道應可持強。

根據 BBC 報導，呼吸機原理簡單來說，當肺部衰竭無法呼吸時，藉由呼吸機來頂替人自身的呼吸過程讓患者得以抵抗感染，最終康復。世界衛生組織（WHO）表示80%的新冠肺炎患者症狀輕微，不需要住院治療，但每6個人中會有1人出現重症和呼吸困難。為了舒緩病人呼吸困難，醫生就會用呼吸機將氧氣注入患者肺部。

呼吸器在臨床上可區分為重症加護型、中階侵入式、重症非侵入式及居家非侵入式等呼吸器 。

依治療對象可區分為嬰兒、兒童與成人三種；若依給氣原理則區分為正壓、負壓與高頻三種通氣方式。常見的居家等級（Homecare）呼吸器 CPAP產品主要用於治療睡眠呼吸中止症，而能在本次疫情於醫療院所發揮治療效的救命呼吸器則多屬非侵入式加護型呼吸器例如:BiPAP 和侵入式加護型呼吸器。

非侵入式和侵入式的差別則在於病患插管與否，醫師及呼吸治療師會依照病患的狀況條件精確判斷選用適當的呼吸器進行治療。

常見的居家等級(呼吸器CPAP產品主要用於治療睡眠呼吸中止症，國內生產呼吸相關產品的醫材廠多聚焦於此；而本次疫情需要救命的呼吸器則多屬非侵入式加護型呼吸器，例如BiPAP，及侵入式加護型呼吸器。台灣目前沒有生產醫療型呼吸器，必須要靠海外進口才能取得。

身為國內唯一代理飛利浦醫療型呼吸器廠商，泰宗表示，手中產品涵蓋重症加護型、中階侵入式、重症非侵入式及居家非侵入式等呼吸器，在新冠肺炎疫情蔓延下，醫院、通路代理商積極拉貨，BiPAP系列、侵入式加護型呼吸器等醫療型呼吸器產品的業績均倍數成長。另外，配合呼吸器使用的咳痰機、加濕機和耗材等產品，也都有亮眼的銷售業績。

營收 疫情

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