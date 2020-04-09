宅商機威力太強！創業家Q1營收12.82億元同期新高

創業家兄弟（8477）今（9）日公告3月合併營收4.83億元，月增16.4%，年增30.2%，改寫單月同期新高；累計第1季合併營收12.82億元，年增12.05%，創歷年同期新高。

創業家指出，3月業績亮眼受惠防疫商機及宅經濟，民生必需品、、即食商品、及家庭電器成為三大熱銷品類；運動市集也因防疫，居家健身相關商品買氣熱。

據市調機構東方線上近日發表之《宅居經濟大衝擊 金錢‧時間‧行為全解析》報告中指出，受新型冠狀病毒疫情衝擊，台灣民眾平均待在家時間較平日增加1.7個小時，但消費行為並未減少，已產生宅居經濟消費位移現象，大多數的消費行為均繞著「家」為中心。

創業家總經理廖家欣表示，隨著疫情持續升溫，也大幅度改變了消費者的生活形態與購物方式，使電商成為逆勢成長的產業，帶動民生必需品、即食商品等宅經濟商機，如3月生活市集衛生紙整體銷量較前月成長超過五成，而生活市集更開發「衛生紙計算機」，盼以數據分析技術協助消費者做購物決策。

廖家欣也說，未來也將持續運用AI技術輔以大數據，掌握大環境動態消費需求，針對消費者最切身需要的品類如防疫、民生快消品、即食食品推出更多元化的選擇，並聯合金流、物流、多元支付、行銷導流、及公益等策略夥伴，給予消費者全方位的購物體驗，為第2季營運成長增添動能。

展望4月，創業家表示，旗下生活市集將持續以大環境消費需求及時節趨勢切入，擴充防疫與宅經濟相關商品力，並針對換季收納、居家布置及夏季家電推出相關商品專區，4月下旬更將針對母親節檔期推出多元爆品及優惠機制提升來客率及黏著度。

此外，創業家善盡企業社會責任及電商通路影響力，透過「醫護人員消費登記送10%集集點」活動，為第一線防疫人員盡一分心意，並攜手公益策略夥伴推出獨家聯名商品，盼拋磚引玉號召更多社會良善力量挹注。

新時代電商旗下運動市集，除了推出擴散方案增加會員數，運動市集LINE官方帳號並已上線，並將正式進駐LINE購物。