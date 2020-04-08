馬光3月營收月增14.1％ 慢病管理業務連兩月成長

馬光-KY（4139）今日公告2020年3月合併營收為0.7億元，較上個月成長14.1％，較去年同期則略減8.5％；馬光表示，天津馬光3月慢病管理業務因年度續約率達99％且業績持續增長，故相較去年同期成長約34.2％，一般門診業務則受惠大醫院轉診帶動就醫人數增加而較去年同期成長7.8％，預估4月起自費門診將陸續恢復正常，天津馬光營運可望達雙位數成長；然新加坡中醫因疫情影響導致民眾減少外出，就診人數相對減少。

馬光進一步表示，目前中國新冠肺炎本土病例增加人數逐漸趨緩，天津馬光預計4月起將陸續恢復自費門診業務，而慢病管理病患在天津政府鼓勵「分級醫療」下，年度續約率達99％，且天津馬光持續積極推動該業務，將有助於公司慢病管理規模持續成長。為提高對慢病患者的服務效率及續約率，天津馬光持續投入互聯網醫療服務，尤其近期天津市政府因應新冠肺炎疫情影響，特別加速互聯網醫療執照的審核，天津馬光可望提前在第二季取得執照，開始提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，有助於擴大整體慢病業務的管理規模，提高門診效率，更能持續保持病患的高續約率。

在新加坡部份，中醫門診的營收較上個月成長15.3％，然與去年同期相較，因受到疫情擴散影響導致民眾減少外出，就診人數減少，中醫門診的營收較去年同期下滑15.3％。

馬光對未來營運展望持審慎樂觀態度，在天津馬光部分，公司將持續拓展慢病管理業務規模，並配合天津市政府鼓勵及推動互聯網醫療，推出一站式的雲端慢病醫療服務，積極爭取天津市及鄰近城鎮的糖尿病慢病患者及中風後慢病患者就醫，預估今年天津馬光慢病管理業務可望較去年成長四成以上。

而在新加坡中醫業務部份，第二家中醫婦幼專科門診原預計於5月中開幕，目前則因疫情影響暫時延後，不過新加坡中醫仍預計於今年增設中醫婦幼專科門診至5間以上，由於中醫婦幼專科門診的門檻較高，毛利率亦較高，可望進一步優化業務發展；另外「黃耀南」百年中藥材字號，將持續拓展其中草藥保健品項，並搭配電商平台跨足網路銷售，均可望為公司營運增添成長動能。