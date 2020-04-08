搭新冠肺炎商機題材 訊聯集團股齊亮燈漲停

訊聯集團旗下訊聯（1784）與創源因搭上新肺炎疫情商機，早盤股價雙雙在追價買盤卡位下亮燈漲停，並鎖在漲停價位，訊聯盤中來到31.9元，創源來到26.2元。

除了創源因參與國家級研究單位的新冠肺炎新藥開發計畫，訊聯近期也受惠細胞治療需求升溫，其間質幹細胞可望輸出海外，投入新冠肺炎的治療計畫。

訊聯總經理劉天來表示，觀察這波疫情的影響與趨勢，可發現間質幹細胞（MSC）的臨床應用加速。在全球還沒研發出疫苗和特效藥前，國際上使用間質幹細胞治療新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、各種肺損傷的臨床研究，至少已達10件，如法國、巴西NestCell®、約旦。而澳洲再生醫學公司Mesoblast也已申請在澳洲、歐、美及中國使用間質幹細胞投入治療COVID-19引起的ARDS。

訊聯表示，2005年即成立間質幹細胞庫，投入免疫調節、呼吸道疾病相關研究15年，5年前展開人體試驗，用以降低流感或肺炎、嚴重肺損傷及敗血症導致的ARDS，近日不少海外醫療單位向訊聯尋求提供間質幹細胞協助治療肺損傷的可能性，例如馬來西亞、日本、越南、巴拿馬等地。

劉天來表示，目前訊聯建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用，只要有醫療需求並符合各國規範，隨時都能成為台灣繼口罩之後、輸出海外的醫療資源。

其次，近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求也增加。劉天來指出，訊聯具備執行4次經過GTP（人體細胞組織優良操作規範）訪查臨床案件的優勢，細胞製備／代工的商機有機會呈現兩位數百分比成長。