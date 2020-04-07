陸復工、外送平台需求增 鮮活果汁-KY營運回溫
鮮活果汁-KY（1256）今（7）日公告3月合併營收為1.47億元，雖較去年同期減少50.37％，惟與2月合併營收年減率逾八成相較已有收斂。
鮮活表示，中國大陸企業已逐步復工，雖目前仍為防疫管制階段，但餐飲消費需求已轉為線上預訂外送為主，推升3月合併營收較2月中國疫情最嚴重時已見明顯回升。受新冠疫情影響，第1季合併營收3.66億元，相較去年同期減少46.71％。
展望第2季，在中國疫情逐漸獲得控制下，雖仍無可避免會受到影響，然手搖茶市場將逐步進入旺季，且為推動經濟復甦、提振居民消費，中國大陸多個城市將發放餐飲消費券，鮮活亦將保持營運優勢，持續投入新品研發、多元銷售、以及獨家供應的客製化模式，預期營運表現可望隨著疫情趨緩與旺季來臨逐漸回溫。
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