細胞治療需求升溫 訊聯間質幹細胞可望輸出海外

訊聯生技（1784）今（7）日舉行線上直播業績發表會，2019年營收7.76億元，每股稅後純益0.14元，連續兩年獲利，主要是因應細胞治療應用需求升溫，連帶推升成人脂肪幹細胞、免疫細胞業務成長翻倍，此外訊聯新近取得化妝品製造GMP查廠認證，預計將為成長增添動能。在訊聯細胞委託研究／製造的業務方面，繼美國藥廠委託之後，近期也有歐洲藥廠洽詢。

訊聯表示，高齡化浪潮，慢性病、癌症、退化性關節炎、骨質疏鬆症等發病率攀升，再生醫學因而成為當今許多國家最重點扶植的生醫領域之一，據Trends Market Research報告指出，全球組織工程及再生醫療市場預計2023年將達到1,099億美元，2018年到2023年複合年增長率（CAGR）為34.8％。

訊聯生技總經理劉天來表示，全球高齡化趨勢，連帶推升成人脂肪幹細胞、免疫細胞業務，2019年相較2018年成長達191.25%，展望未來，訊聯將持續拓展細胞治療應用範圍的戰略。

劉天來表示，訊聯20年來走過SARS及2008年金融風暴，觀察及對應這波疫情的影響與趨勢有三，第一就是間質幹細胞（MSC）的臨床應用加速。目前新型冠狀病毒（COVID-19）確診已飆破130萬，死亡人數超過7萬，重症多數會出現嚴重肺損傷，並導致急性呼吸窘迫症候群（ARDS），而ARDS致死率高達52.4%，儼然是COVID-19重症病患死亡的最大原因之一。

在全球還沒研發出疫苗和特效藥前，國際上使用間質幹細胞治療新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、各種肺損傷的臨床研究，至少已達10件，如法國、巴西NestCell®、約旦。而澳洲再生醫學公司Mesoblast也已申請在澳洲、歐、美及中國使用間質幹細胞投入治療COVID-19引起的ARDS。

訊聯2005年即成立間質幹細胞庫，投入免疫調節、呼吸道疾病相關研究15年，包括2008年移植物對抗宿主疾病（GvHD）、2010年早產兒支氣管肺發育不全，以及五年前展開的人體試驗，用以降低流感或肺炎、嚴重肺損傷及敗血症導致的ARDS，證實間質幹細胞能降低發炎、改善肺損傷及肺纖維化，相關論文近日發表於國際重症醫學期刊《Critical care medicine》後，引起海外醫療單位的高度關注，尋求訊聯提供間質幹細胞協助治療肺損傷的可能性，例如馬來西亞、日本、越南、巴拿馬等地。

劉天來表示，疫情嚴峻，訊聯以台灣優先為前提，積極對抗戰疫，目前訊聯建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用，只要有醫療需求並符合各國規範，隨時都能成為台灣繼口罩之後、輸出海外的醫療資源，及時救援不成問題。

其次，近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求也增加。劉天來指出，訊聯具有20年珍貴的細胞資源及豐富細胞處理經驗，並具備執行4次經過GTP（人體細胞組織優良操作規範）訪查臨床案件的優勢，細胞製備/代工的商機有機會呈現兩位數百分比成長。

第三是疫情提高民眾預防保健的意識，劉天來表示，臍帶血含有零歲的多樣免疫細胞，預留免疫細胞多樣性，為實現精準醫療的第一步。訊聯目前已擁有國際臍帶血暨骨髓資料庫（BMDW）最大亞洲臍帶血庫，相當擁有台灣最豐富的零歲免疫細胞庫。

越來越多父母為孩子同時留下臍帶間質幹細胞和臍帶血，占第1季新生兒幹細胞服務的44%。