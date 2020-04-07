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創源參與國家新冠新藥開發計畫 包括中草藥與老藥新用

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

創源（4160）今（7）日下午參與櫃買中心舉辦的業績發表會，執行長蔡政憲表示，因應未來病毒威脅常態化，繼導入流感易感性檢測項目後，將進一步投入五年型流感與呼吸道病毒感染疾病研究計畫，持續擴增疾病感染防護能量，涵蓋從呼吸道病毒感染預防到病程管理服務。

蔡政憲表示，公司的化學、生物資訊團隊在疫情爆發第一時間，即時提出多項幫助COVID-19新藥開發主題，獲國家級研究單位與醫學中心採用；包括中草藥與老藥新用應用開發，以及流感病毒新藥篩選平台、罕見疾病藥物開發平台以及AI藥物合成設計路徑分析平台，以協助國內醫學中心、研究單位進行多種主題新藥開發應用。

蔡政憲表示，創源去年初步導入流感易感性檢測項目，作為基因檢測發展主要目標之一，在疫情爆發後，並立即擴張檢測範圍，納入3大流感綜合評估內容，包含流感病毒感染力、免疫反應與疫苗效力。

創源表示，新興病毒崛起，從2003年SARS導致的非典型肺炎，到近年A型流感大爆發，流感病毒（Influenza virus）造成每年500萬人重症，65萬人死亡，而此次疫情順勢加速了基因檢測與細胞治療兩大科技的推進，為疫情提供多元防護方案。

創源去年擴展基因檢測範疇，帶動業績再創歷年新高，2019年營收年成長13%，稅後淨利1,830萬元，每股稅後純益（EPS） 0.75元。今年在新冠肺炎衝擊之下，仍逆勢增長，1~2月營收年成長11%。

公司表示，面對疫情，將從預防醫學、藥物研發到細胞治療，提供整合性多元解決方案，並有助今年營運表現。

流感病毒 疫情

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