邑錡3月營收3,433萬元 月增5.8%

縮時攝影機大廠邑錡 (7402）公布3月合併營收3,433萬元，月增5.8%，年減37.3%，累計第1季營收9,909萬元，年減38.4%。

邑錡表示，因新冠肺炎疫情影響，自有品牌OBM業務雖受歐美Amazon FBA進出貨管制，但已緊急提出改為自發貨形式應變。創新ODM客戶多為利基型行業應用商品，多已進入下單備貨期，訂單掌控度高短期影響可控。

邑錡表示，新冠肺炎疫情無法預測，公司除了確保營運資金無虞外，內部營運已研擬應變工作計畫，面對應突如其來的疫情變化將不影響公司營運。且持續與全球經銷商保持訊息暢通，共同拓展學術研究新應用，加強網路數位行銷，確保在艱困的疫情期間經銷商的金流、物流依然能夠正常運作，攜手度過疫情動盪期。

此外，邑錡仍持續投入Brinno新產品研發以及自有IC導入量產階段，積極完善縮時攝影、智能家居產品線及自有IC影像模組，可望助力自有品牌OBM業務營運規模持續擴大，再加上創新ODM業務持續與客戶進行深度合作開發，今年上半年可望推出新品。

創新ODM部分，邑錡表示，除了警消用熱顯像儀，尚有按照進度開發的Vernier學術領域智慧裝置、加密型儲存裝置與低照度相機。熱顯像儀已按照進度量產，因疫情仍在追單拉產能的階段，而Vernier新款學術領域智慧裝置已按照進度進行試產，本季開始量產出貨。

而另一重量級加密型儲存裝置客戶，在近兩年的設計開發已於近期完成驗證並接獲訂單，短期內將備料進入量產出貨階段，低照度相機已開始進行設計驗證，有望於第4季試產，2021年開始量產提升營運新動能。