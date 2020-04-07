均豪董座葉勝發退休 6月17日股東常會推選新任董事長
均豪（5443）今（7）日公告，執行長葉勝發即日起退休。葉勝發因屆齡65歲退休，由於他是均豪董事長兼任執行長，今日交卸執行長職務，另董事長一職，將待6月17日股東常會改選董事，並推選新任董事長後交棒。
均豪去年合併營收42.36億元，年減13.1%。毛利率29.05%，年增2.65個百分點。稅後純益2.49億元，年減32.7%；每股稅後純益1.51元。董事會決議將配發1.5元現金股利，股息配發率逾99%。
均豪因近來股價震盪日前應主管機關要求，公布今年2月自結損益，單月稅後純損1,500萬元。均豪今2月營收2.04億元，月增6.7%、年減32.1％，稅後純損1,500萬元、年減7.14％，每股稅後純損0.09元。
均豪累計今年前二個月營收約3.95億元、年減21.6％，稅後純損4,200萬元，年減7.69％，每股純損0.26元。
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