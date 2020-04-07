均豪董座葉勝發退休 6月17日股東常會推選新任董事長

櫃買中心統計最近一年度（2019年4月1日起至2020年3月31日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有158件（129家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有54件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有33件；買回庫藏股執行率低於50%者計有三件。

2020-04-05 23:14