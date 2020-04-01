上櫃公司去年財報形式審閱 結果出爐

櫃買中心表示，上櫃公司應於3月31日完成公告申報2019年度財務報告家數為776家（不含經主管機關核准延期公告申報之大略-KY（4804）），經統計應申報之上櫃公司，除恩得利公司未於期限內完成公告申報外，餘皆已完成。另針對經主管機關核准延期公告申報之上櫃公司，其嗣後所公告申報之財報依本中心形式審閱結果若有需調整交易方式之情事者，將於其公告申報次日再行依規公告。

另經形式審閱上櫃公司公告申報之2019年度財務報告，上櫃有價證券應新增停止交易計有一家，應調整交易方式計有十家，並自4月7日起實施。另英格爾公司自5月11日起，終止在證券商營業處所買賣。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因，新增停止交易之上櫃有價證券為恩得利，該公司因未依規定公告與申報2019年度財務報告，又其前董事長林有欽個人轉投資公司之借款，私下以恩得利公司為借款之連帶保證人，屬重大內部控制缺失，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款及第22款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

新增為變更交易方法之上櫃有價證券有南璋、兆遠，兩家公司因2019年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券則有進泰、環瑞醫、通訊-KY，以及尚茂。上述四家公司因2019年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券有一家華義。該公司2019年度財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

恢復普通交割之上櫃有價證券有中美實、金利，以及愛地雅。中美實及愛地雅等兩家公司因2019年度財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

金利公司因會計師對其2019年度財務報告業出具無繼續經營假設疑慮之查核報告，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

此外，終止買賣之上櫃有價證券為英格爾，該公司因其公告申報2019年度財務報告顯示其淨值為負數，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第4款規定之情事，櫃買中心自5月11日起，終止該公司之普通股股票在證券商營業處所買賣。