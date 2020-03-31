大洋-KY去年EPS創五年來新高 旗下百貨已全面恢復營運

大洋-KY（5907）公告去年財報，去年合併營收66.42億元，年增2.86％，不過，由於營運體質轉佳，稅後淨利達6.03億元，每股稅後純益（EPS） 3.10元，較去年同期成長14.39％，並創近五年來新高。

大洋-KY去年稅後淨利6.03億元，較去年同期成長23.04％，公司表示，主要由於營業費用有效控管及業外損失明顯減少所致；全年營業利益率20％，年增5%，營業費用則較前一年同期下降10.85%。

大洋-KY表示，目前行動支付占總營收達九成五以上，包含所有主流支付工具，如QQ錢包、微信支付、支付寶、Apple Pay等，因為引入行動支付，收銀及結帳人員持續減少，加上關閉持續虧損的蘇州店及湘潭店，人事費用較去年同期減少約6,800萬元。

大洋-KY表示，隨著蘇州店及湘潭店因持續虧損而於2019年結束營業外，目前集團共15家店持續營運，且有10家店營收成長，其中以合肥大洋店、宜昌大洋店、南京大洋店、武漢中山大洋店、武漢光谷大洋店、武漢龍陽大洋店較去年同期增長7.6%以上表現最佳。

大洋-KY隨武漢因新型冠狀病毒於1月23日封城以來，集團15家店配合各地政府控制疫情措施，暫時停止營業，其中，衡陽大洋百貨於2月10日先行恢復營運，為集團首家復業，截至3月30日，大洋百貨各店已全部恢復營運。

在疫情發展期間，各店積極透過加強線上銷售，發展包含社群營銷、微商城、線上直播、短視頻等線上營銷，特別是使用騰訊直播、抖音等線上直播銷售，讓顧客完全不用到店，並配合美團閃購及京東到家等送貨上門的全程及時宅配服務，把商品變成外賣，無接觸配送到家。

在疫情推波助瀾下，將消費者更推往虛擬通路消費，大洋-KY也成立「無界零售業務部」，負責集團整體虛擬通路銷售，以資料化思維，實現人貨場技無界融合布局。