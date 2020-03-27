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應廣上櫃首日 股價漲逾一成

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商應廣（6716）今（27）日以每股42元價格掛牌上櫃，盤中最高達50.1元，收盤價為48.25元，掛牌首日收盤漲幅為14.88％。該公司今年的期望目標是業績能持續成長雙位數百分比，續創新高。

應廣去年合併營收5.21億元，創歷史新高，年增11.7％，稅後獲利7,142萬元，年減7.8％，每股純益（EPS）3.57元；今年前二個月合併營收為8,011.6萬元，年增36.4％。

這次應廣新股現增掛牌公開承銷股數有八成採競拍，二成採公開申購，競拍得標加權平均價格為48元，約為競拍底價32.56元的1.47倍。另外，其供公開申購張數共422張，申購價為每股42元，共有超過1.27萬人參與，中籤率約為3.33%。

競拍 營收

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雅茗 擬配發3元股利

雅茗-KY（2726）昨（26）日公告2019年財報，全年營收達22.17億元，年增2%，稅後純益1.29億元，年增約25%，每股純益3.8元。雅茗並擬配發3元股利，其中現金股利2.5元，現金殖利率約4.3%，股票股利0.5元。

去年EPS／英特磊1.9元

三五族廠英特磊IET-KY（4971）昨（26）日召開線上法說會，去年每股純益1.9元，較前年每股純益1.42元增加33.8%。

網家轉盈 每股賺1.39元

台灣最大電子商務集團網路家庭（8044）昨（26）日公布去年財報，全年歸屬母公司業主稅後純益1.62億元，每股純益1.39元，較2018年每股淨損8.49元轉盈，回歸獲利軌道。

金可 去年EPS 12.98元

金可-KY(8406)昨(25)日公布去年財報，全年營收達81.8億元，稅後純益12億元，每股純益12.98元。董事會並決議配發現金股利3元，股票股利0.5元，合計3.5元。

現金股利／久禾光0.15元 配發率20％

光學鏡頭廠久禾光電（6498）昨（25）日公布去年盈餘擬配息0.15元，這是四年以來再度配息，配發率20%。久禾光去年全年稅後純益2,284萬元，年增2.4%，每股純益0.75元，連兩年獲利。

生華科 將買400張庫藏股

生華科 (6492) 昨(25)日董事會決議將實施庫藏股買回40萬股（400張），預計今天至5月25日，每股價格區間35元至60元買回，約占已發行股份0.54%，可買回總金額上限為2,473萬元，未來將轉讓給員工。

三聯純益 攀九年高點

三聯科技（5493）董事會昨（25）日通過去年財報，稅後純益1.9億元，年增72.1%，每股純益4.32元，較前一年的2.5元大增，是近九年新高紀錄。

現金股利／宜特2元 衝刺毛利率

電子檢測驗證廠宜特（3289）昨（25）日公布去年每股純益為1.1元，轉虧為盈，董事會通過去年度盈餘每股擬每股2元現金股利，盈餘配發率181.8％，以昨日收盤價32.1元計算，殖利率6.23％。

現金股利／茂達4.3元 要買庫藏股

電源管理IC廠茂達（6138）昨（25）日宣布，去年度盈餘每股擬配發現金股利4.3元，是歷年最高股利；董事會並決議從今天起實施上限1,200張庫藏股。

智冠 要買1,500張庫藏股

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）昨（25）日董事會決議，為維護股東權益以及公司信用，擬實施庫藏股，預計3月26日至5月25日買回1,500張，買回區間價格為每股50至100元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率1.18%。

網龍 去年每股賺0.92元

網龍（3083）昨（25）日公告去年財報每股純益0.92元，較前一年的0.45元成長，為近八年來獲利新高。

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