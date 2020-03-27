應廣上櫃首日 股價漲逾一成

微控制器（MCU）廠商應廣（6716）今（27）日以每股42元價格掛牌上櫃，盤中最高達50.1元，收盤價為48.25元，掛牌首日收盤漲幅為14.88％。該公司今年的期望目標是業績能持續成長雙位數百分比，續創新高。

應廣去年合併營收5.21億元，創歷史新高，年增11.7％，稅後獲利7,142萬元，年減7.8％，每股純益（EPS）3.57元；今年前二個月合併營收為8,011.6萬元，年增36.4％。

這次應廣新股現增掛牌公開承銷股數有八成採競拍，二成採公開申購，競拍得標加權平均價格為48元，約為競拍底價32.56元的1.47倍。另外，其供公開申購張數共422張，申購價為每股42元，共有超過1.27萬人參與，中籤率約為3.33%。