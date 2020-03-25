智冠去年獲利近九年新高 將實施庫藏股

智冠（5478）今（25）日召開董事會，通過去年（2019）財報，全年合併營收58.29億元；稅後純益6.11億元，年增32.35%，每股純益（EPS）5元，為2010年以來新高。

智冠表示，隨著智冠集團各轉投資公司逐步調整到位，網龍轉虧為盈及藍新科技虧損大幅縮減，全年雖僅推出1款自製及2款代理小品遊戲貢獻有限，智冠獲利表現仍然創近九年來新高，展望今年，集團在多款遊戲的發行挹注下，有機會再創佳績。

智冠董事會亦通過盈餘分配案，每股配發4元，以今天收盤價為參考價，現金殖利率約5.7%，股利為2011年以來最多。智冠同時決議，將實施第九次庫藏股作業，目的為轉讓股份予員工，預計買回股數1,500,000股，買回區間價格為每股50元至100元間，執行期間為109年3月26日至109年5月25日。

回顧去年，智冠表示，本業經銷通路穩健成長，網龍專注開發經典線上遊戲移植手遊作品，除有新作《戀愛盒子M》中英文版上市，亦成功授權推出《吞食天地M》泰國及越南版本，拓展海外市場，致全年獲利7,884萬元；遊戲新幹線穩定營運既有端遊，並引進HTML5跨平台遊戲產品線，去年下半年加入《魔姬本願》、《流火之詩》兩款作品，全年貢獻3,584萬元。另外，藍新科技去年代收付交易額穩健增長，已建立一定的市場經濟規模，反轉過往投資發展期的虧損，合計虧損1,170萬元，較前年虧損8,521萬元，年減86.27%。

展望今年，智冠集團致力發展數位遊戲、網路廣告行銷及金融科技三大事業領域。遊戲事業群方面，新幹線2月兩款新作齊發，紛紛取得亮眼成績，攜手宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》，憑藉著完整承襲《三國群英傳Online》經典玩法與長達15年的玩家經營，吸引百萬玩家註冊體驗，締造國產手遊雙平台遊戲暢銷榜最高紀錄，遊戲也將在下週二（31日）迎接首次大型更新，開放全新城池、地圖及世界BOSS等眾多精彩內容，增添遊玩樂趣。

另款仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，以知名IP龐大豐富的遊戲內容與精緻美術畫面，吸引重度玩家目光，成功搶攻端遊市場。新幹線挾帶這兩款陸續於2月中旬發行的遊戲營收貢獻，2月單月營收已創近八年來新高，也挹注智冠合併營收維持高檔水平。

網龍以過往擅長的大型MMORPG開發優勢，陸續啟動各大端遊IP移植M手遊計畫，今年將首發登場的《黃易群俠傳M》手遊新作，集結黃易大師全系列著作強力IP內容，致力重現《黃易群俠傳Online》的核心玩法，並重新製作遊戲美術，結合手遊的創新元素，為玩家帶來全面進化的武俠體驗，隨著像國內《吞食天地M》、《三國群英傳M》等經典端遊轉為M手遊的成功模式，網龍旗下重量級IP《黃易群俠傳M》有望成為集團重要貢獻的年度大作。

智凡迪除與美商暴雪娛樂維持良好的經銷合作關係，近年來亦轉型提供24小時遊戲客服服務，獲多款國內外知名手遊合作肯定，而在社群經營、電競賽事與遊戲行銷方面，專注引進海內外遊戲公司手遊在地化行銷合作，並攜手人氣遊戲聯合舉辦電競賽事，增進多元營運面向。

智樂堂與智冠音樂製作中心升級發展遊戲美術、音樂多媒體製作等特色化創作專門領域，藉由優化管理及製作流程加速提升產能，為遊戲開發商提供完善的美術多媒體生產鏈。此外，智冠集團擁有豐富的IP資源，也將持續拓展遊戲、動漫、影視、週邊等跨界合作之應用。

網路廣告行銷事業發展，看好台灣數位廣告市場穩步成長，一帆數位與智酷媒體除了取得Google、Facebook、YouTube、Yahoo、LINE、Apple Search Ads及TikTok等全球各大媒體平台廣告代理合作，並持續強化數位廣告技術，提升數位廣告市場規模。今年全新開發數位廣告技術平台「AdHero」，結合數據科學、AI技術、創意分析與資訊安全四大核心應用，有效提升廣告成效，為企業品牌帶來最大化行銷效益。

藍新科技多年來投入支付領域的基礎建置，經過合併規模的策略性擴張，成功取得代收付市場領先位階。智冠表示，藍新科技去年線上代收付交易規模穩健增長，並持續開發深化電子發票、電子收據等整合性加值應用，服務不同面向的商店用戶，同時亦積極布局線下支付領域，推出匯集信用卡、電子票證、行動掃碼支付、支付寶、微信支付於一機的整合式收款系統，讓代收代付與跨境支付業務的觸角從網路商城、平台業者延伸至線下市場，滿足實體門市對於行動支付與多元收款的龐大需求。

隨著《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務的加入，整體金流代收規模可望進一步擴大，藍新科技將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，致力於金融服務的垂直及橫向整合，以支付、金融、加值、整合四大營運方針，達成多元開放的互聯網金融願景，打造完善的行動支付生態圈。