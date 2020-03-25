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泰福生技將攜手業界 開發新型冠狀病毒疫苗

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

在此全球抗疫之時刻，泰福生技（6541）今（25）日宣布，將與奈力生醫合作，並結合國立台灣大學曾宇鳳教授，共同開發多項利用重組蛋白或寡肽作為抗原，用於預防或治療COVID-19冠狀病毒之疫苗。

泰福表示，台灣泰福團隊利用多年來蛋白質生物藥開發經驗，以基因技術及微生物細胞篩選穩定表達 COVID-19 病毒抗原重組蛋白之菌株，加以純化後預計可在近期提供給奈力生醫進行後續奈米傳輸技術包裹，並啟動體外及動物實驗。

泰福為專注於生物相似藥品及新藥發展、生產與銷售的國際型新興生技公司。具備精良及完備的設備及技術開發平台，掌控從細胞株開發及至最後產品裝針包裝及銷售。

此外，泰福分別於台北及美國加州聖地牙哥，擁有兩家百分之百持股之子公司，為一個專業分工、團結合作的專業團隊。

台灣泰福在此研究合作案中負責使用基因技術表達COVID-19重組蛋白抗原及純化，提供後續藥物開發所需的生物蛋白原料，而具備 GMP生產能力的美國泰福，則可協助量產日後所需的重組蛋白抗原。

奈力生醫則為生技業連續創業家詹維康博士創立，詹維康曾任美國Syntex研發部副總，並為台灣知名原料藥廠台灣神隆的共同創辦人，而奈力生醫以奈米傳輸技術包裹為主要核心技術平台。

生技 奈米

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