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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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新一波抗疫概念股出現人氣 健亞、強生攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

近期針對抗新冠肺炎疫情治療藥物，市場傳出經法國研究發現，同步使用「奎寧」與抗黴漿菌藥物「日舒（ Azithromycin）」有機會清除病毒。消息一出，台股中的相關「奎寧概念股」如健亞（4130）、強生攻上漲停，南光、中化、旭富等，吸引大舉買盤搶，股價強勢表態。

其實，國內也有「日舒」供應鏈，除了專利藥原廠輝瑞外，包括永信（3705）、南光（1752）、中化（1701）、瑩碩（6677）、毅有、瑞士、韋淳、諾華等皆能生產供應，但唯一取得口服懸液的學名藥藥證的廠商則僅有瑩碩生技，幾可與專利藥廠輝瑞抗衡，其餘業者皆為錠劑或膠囊。口服懸液的優勢在於對年紀大、兒童或不易吞嚥的病患將更為方便。

其中，興櫃的瑩碩鎖定新劑型及首發學名藥為主，公司的最大價值來自於經驗豐富的研發團隊，尤其是核心創業團隊皆是藥學或化工背景出身，不僅熟悉合成藥物的方法與技術，對上游API合成路徑與專利布局更有深入的掌握，這也是瑩碩能領先同業拿下多張的國內第一家學名藥藥證的關鍵。

瑩碩的研發團隊可順利將研發批量放大至商品化批量，憑藉具利基的多項藥物傳輸技術（DDS）平台，成功開發出的代表性產品包括輝瑞降血脂藥Lipitor、諾華高血壓Exforge等，皆有相關授權或代工的營收挹注。

2019年瑩碩的合併營收為8.76億元，較2018年成長3.12%，創近三年新高，公司布局中國一致性評價與二類新藥市場亦逐步展現成果。

學名藥 營收 南光

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元太出貨旺 業績喊衝

新冠肺炎疫情掀起全球在家學習與民眾湧進零售店囤積物資潮，帶動元太（8069）電子書閱讀器、電子筆記本、電子標籤出貨大增，甚至有產品出現供不應求盛況，成為此波疫情帶來的遠距商機與零售熱潮的大贏家。

元太配息2元 殖利率9.3%

元太（8069）去年獲利衝上近八年高點，全年稅後純益30.84億元，年增17.9%，每股純益2.72元。董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利2元，以昨天收盤價21.6元計算，殖利率高達9.3%。元太將於本周五（27）日舉行線上法說會，該公司近期接單熱，加上挾高殖利率題材，預料將成為法人關注的焦點。

企業大買庫藏股／伍豐6,000張 將轉讓員工

工業電腦廠伍豐（8076）昨（23）日公告，董事會決議今天起至5月22日買回6,000張庫藏股，每股買回區間價為20至45元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。這是伍豐今年第二次實施庫藏股。

企業大買庫藏股／大宇資救股價 目標600張

遊戲研發商大宇資（6111）昨（23）日董事會決議，為維護股東權益以及公司信用，今天起實施庫藏股，上限600張，每股買回區間價格為31至100元。

企業大買庫藏股／新鉅科2,500張 今起實施

光學鏡頭廠新鉅科（3630）昨（23）日召開董事會，決議將從今天起買回庫藏股2,500張，每股買回區間價格31至45元。

廣穎每股賺1.5元 三年新高

記憶體模組廠廣穎（4973）昨（23）日公布去年財報，全年稅後純益0.95億元，為近三年高點，董事會決議去年度盈餘每股發現金股利1.2元，以昨天收盤價20.6元計算，殖利率5.8%。

由田派息3元 殖利率7.9%

AOI設備廠由田（3455）昨（23）日公告去年財報，去年全年稅後純益3.64億元，年增25.1%，為近年新高，每股純益（EPS）6.09元。

立凱 上月每股虧0.12元

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）公告，自結2月稅後淨損為2,900萬元，每股淨損0.12元。

去年每股損益／東捷+2.57元 衝物聯網

東元集團旗下東捷資訊（6697）昨（23）日表示，看好下半年物聯網業務持續發酵，挹注營收成長。東捷資訊並公布去年每股純益 2.57元 ，去年營收及獲利均創下新高。

益張擬配息3.5元 殖利率8.4%

全球商用置物設備廠益張（8342）昨（23）日公布去年度財報，歸屬母公司稅後淨利1.02億元、年減10%，每股稅後純益3.05元；董事會通過每股擬配發3.5元現金股利，以昨天收盤價41.5元計算，現金殖利率達8.43%。

亞電去年EPS 0.36元

亞電（4939）去（2019）年稅後淨利3,560萬元，每股純益（EPS）0.36元，表現不如2018年水準，亞電將配發現金股利0.25元。

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