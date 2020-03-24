新一波抗疫概念股出現人氣 健亞、強生攻漲停

近期針對抗新冠肺炎疫情治療藥物，市場傳出經法國研究發現，同步使用「奎寧」與抗黴漿菌藥物「日舒（ Azithromycin）」有機會清除病毒。消息一出，台股中的相關「奎寧概念股」如健亞（4130）、強生攻上漲停，南光、中化、旭富等，吸引大舉買盤搶，股價強勢表態。

其實，國內也有「日舒」供應鏈，除了專利藥原廠輝瑞外，包括永信（3705）、南光（1752）、中化（1701）、瑩碩（6677）、毅有、瑞士、韋淳、諾華等皆能生產供應，但唯一取得口服懸液的學名藥藥證的廠商則僅有瑩碩生技，幾可與專利藥廠輝瑞抗衡，其餘業者皆為錠劑或膠囊。口服懸液的優勢在於對年紀大、兒童或不易吞嚥的病患將更為方便。

其中，興櫃的瑩碩鎖定新劑型及首發學名藥為主，公司的最大價值來自於經驗豐富的研發團隊，尤其是核心創業團隊皆是藥學或化工背景出身，不僅熟悉合成藥物的方法與技術，對上游API合成路徑與專利布局更有深入的掌握，這也是瑩碩能領先同業拿下多張的國內第一家學名藥藥證的關鍵。

瑩碩的研發團隊可順利將研發批量放大至商品化批量，憑藉具利基的多項藥物傳輸技術（DDS）平台，成功開發出的代表性產品包括輝瑞降血脂藥Lipitor、諾華高血壓Exforge等，皆有相關授權或代工的營收挹注。

2019年瑩碩的合併營收為8.76億元，較2018年成長3.12%，創近三年新高，公司布局中國一致性評價與二類新藥市場亦逐步展現成果。