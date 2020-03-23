櫃買中心 致力維持證券市場正常運作
因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，櫃買中心自1月30日即啟動相關應變機制，包含加強環境消毒及實施人員管制，並啟動「人力分流、辦公分地」措施、暫緩舉辦非迫切必要之教育訓練課程或大型集會、部分宣導說明會及上櫃公司業績發表會改採線上直播進行，並密切關注中央流行疫情指揮中心公告，調整必要之防疫措施。櫃買中心以積極的行動，維持業務持續營運，並致力於確保證券市場正常運作。
櫃買中心訂有「業務持續營運計畫（BCP）」及「緊急暨異常狀況處理手冊」等內部規章，並每年定期模擬演練，以確保發生重大緊急事故時，維持業務持續營運不中斷。
櫃買中心各項業務均正常運作，並積極宣導及協助各證券商與上櫃、興櫃公司做好防疫因應計畫，呼籲市場參與者優先考慮有關人員的健康及安全，善盡保護員工健康、社區安全及股東權益之責任。我國金融證券市場體質健全，上櫃公司基本面穩健成長，只要維持資本市場功能正常發揮，即可將市場不確定性之衝擊減到最低。
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