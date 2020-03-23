採購需求暴增 電商類股逆勢強漲

國內新冠肺炎疫情近期升溫，引爆一波搶購潮，無論線上或線下通路，民生物資搶翻天，使得網路家庭（8044）、創業家兄弟（8477）等電商類股，營運增添想像空間，激勵股價表現。

網家及創業家今（23）日在櫃買指數走弱情勢下，雙雙大秀抗跌力道，午盤前，各自一度出現5%以上漲幅，網家漲勢相對強勁。

網家今年至今，接連受惠農曆新年、宅經濟等要素激勵，業績暢旺，今年2月合併營收35.21億元，年增27%，為歷年單月營收第五高；累計合併營收71.4億元，年增15.1%。

面對民眾搶購潮，網家日前隨即對外宣布，目前供貨無虞，僅部分商品暫停24小時供應，積極協助民眾防疫。網家今（23）日也宣布攜手桃園市政府推出「桃園市民 安心休閒包」，將整合旗下PChome 24h購物、商店街、露天拍賣等六大服務平台，主打安心買、安心學、安心付等三大特色，提供2萬組居家生活宅資源。

網家執行長蔡凱文表示，配合政府政策，2月起居家隔離檢疫者外出受限，長期待在家中使民眾消費行為轉移至虛擬通路，促動居家清潔、日用快消品、即食食品等商品需求竄升，且連帶刺激影音串流平台、遊戲電玩等休閒娛樂類別需求高漲。此次計畫整合豐富多元的消費優惠，盼讓民眾在家也能補足物資、安心做好健康管理。

創業家今年2月同樣受惠宅經濟，業績搶眼，單月合併營收4.16億元，年增達55.2%；累計前兩個月合併營收7.99億元，年增3.33%。創業家近期除了受惠宅經濟，並在站上舉行「321秒購節」活動，打造六大必搶專場，近300項熱銷品祭出優惠，今天起活動進入高潮階段。

創業家表示，3月23日到25日三天期間，將推出人氣互動遊戲「整點瘋搶集集點」，分別於23日、24日的中午11點、晚上7點、晚上9點；25日的中午11點、下午1點、下午3點、下午5點、晚上7點、晚上9點開搶，每時段最高搶100集集點（1點抵1元），活動共計12場，將狂撒7,200份大獎。

樂天市場也觀察到，站上民生消費必需品的關鍵字米、快煮麵、罐頭搜尋量激五倍，訂單量較前一天多出三倍；罐頭、泡麵等易於保存的食品銷售量，較平均值成長近三倍；「礦泉水」、「衛生紙」銷售量也有數倍不等的成長。