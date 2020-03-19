第三方支付業績亮眼 綠界配發現金股息9元

櫃買中心表示，自3月23日起興櫃市場將實施兩項新制度，包含興櫃股票股價升降單位新制及興櫃股票訊息面暫停交易機制，其中，興櫃股票申報買賣價格之最低單位將由現行單一固定升降單位（0.01元）調整為依股價高低區分為六個級距，與上櫃（市）股票一致。興櫃股票升降單位的調整可提升興櫃股票推薦證券商報價品質及交易系統效能，且更符合投資人交易習慣。

2020-03-18 23:40