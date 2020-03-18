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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

基亞轉投資德必碁 新冠肺炎病毒檢測試劑取歐盟認證

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

基亞生技（3176）的澳洲子公司TBG Diagnostics Limited（ASX: TDL）今（18）日表示，旗下轉投資的廈門德必碁生物科技有限公司（廈門德必碁）所開發的新冠病毒核酸檢測試劑已取得歐盟CE認證，而這項認證代表廈門德必碁所生產的新冠肺炎檢測試劑，能在接受歐盟CE認證的國家中以體外檢測試劑(IVD)的資格銷售。

基亞表示，本次取得歐盟CE認證的檢測試劑所利用的是RT-PCR （q-PCR）技術平台，需搭配RT-PCR設備使用；而TBG診斷公司在台灣的子公司則已開發出取得CE認證的Q6000 RT-PCR 機器，隨時可以出貨。

TBG Diagnostics Limited（TBG診斷公司），為澳洲上市並專注於核酸檢測的生物技術公司，在中國大陸、美國及台灣均設有轉投資或子公司，該公司開發的HLA的產品已取得體外試劑（IVD）認證並行銷全球22個國家。其中，廈門德必碁為TBG診斷公司在中國大陸的轉投資公司，從事檢測試劑開發、製造與銷售。

新冠病毒蔓延全球，目前全球已有超過18萬人確診，其中非大陸地區的確診人數已超過十萬人，歐洲各國在近日的確診人數更是劇烈增加。而提供準確、方便並獲得認證的新冠病毒檢測試劑，有助於各國檢疫的效率，進而防堵疫情的蔓延。

基亞表示，集團20年來不斷投注於新藥開發、癌症治療、疾病診斷與預防的研發，在面對此次新冠病毒急遽蔓延的考驗下，逐步顯示出研發能量。

除了轉投資的廈門德必碁的新冠病毒核酸檢測試劑取得歐盟CE的認證外，台灣的高端疫苗也已經向食藥署提出新冠肺炎RT-PCR檢測試劑的申請，並與美國國家衛生研究院合作開發新冠肺炎的疫苗。

基亞集團群策群力，期待多年研發投入所建構的能力，能為全球防疫與保障人類健康，貢獻一份心力。

廈門 基亞生 歐盟

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