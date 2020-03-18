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基亞澳洲子公司 獲新冠病毒檢測試劑盒歐盟CE認證

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

基亞（3176）子公司報喜，躍身成為防疫概念股。基亞代子公司TBG Diagnostics Ltd.公布取得新冠病毒（COVID-19）檢測試劑盒之歐盟CE認證，這家公司是基亞持有51.76%。

TBG Diagnostics Ltd.( TDL）今日公告，TDL的重要轉投資公司德必碁生物科技（廈門）有限公司（以下稱德必碁廈門）自主研發之新冠病毒檢測試劑盒已獲歐盟CE認證。未來可於接受歐盟CE認證的國家以體外檢測試劑（IVD）的產品銷售。

基亞表示，德必碁廈門致力於分子診斷試劑、儀器和服務的開發、製造與銷售，取得歐盟CE認證將有助於該公司拓展海外檢測市場。

基亞生

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