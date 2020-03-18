基亞澳洲子公司 獲新冠病毒檢測試劑盒歐盟CE認證

生技醫療產業在這波疫情海嘯襲來之際，防疫概念股更成國際利空下的寵兒。依財團法人生物技術開發中心產業資訊組組長許毓真表示，因應疫情發展，在診斷、治療、預防、保健各方面的需求急速湧現，更激起政府加速推動組建防疫國家隊，發展固本精進之創新技術來協助控制疫情，及因應下一波疫情預防需求，除可藉此將台灣生醫供應鏈加速升級轉型，讓業者找到了新的潛在商機。

2020-03-18 00:20