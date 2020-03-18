聽新聞
test
0:00 / 0:00
基亞澳洲子公司 獲新冠病毒檢測試劑盒歐盟CE認證
基亞（3176）子公司報喜，躍身成為防疫概念股。基亞代子公司TBG Diagnostics Ltd.公布取得新冠病毒（COVID-19）檢測試劑盒之歐盟CE認證，這家公司是基亞持有51.76%。
TBG Diagnostics Ltd.( TDL）今日公告，TDL的重要轉投資公司德必碁生物科技（廈門）有限公司（以下稱德必碁廈門）自主研發之新冠病毒檢測試劑盒已獲歐盟CE認證。未來可於接受歐盟CE認證的國家以體外檢測試劑（IVD）的產品銷售。
基亞表示，德必碁廈門致力於分子診斷試劑、儀器和服務的開發、製造與銷售，取得歐盟CE認證將有助於該公司拓展海外檢測市場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言