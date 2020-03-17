不織布價格上漲 泰昇-KY：第二季擬調漲產品售價5%

因全球口罩需求遽增，紙尿褲主要原物料不織布價格上漲，泰昇-KY（8480）表示，現正評估於第二季調漲紙尿褲產品價格以反應成本，目前計畫在5月進行調漲動作，調整幅度約5%，以利維持第二季毛利率表現。

泰昇-KY為東協紙尿褲品牌大廠，主力市場位於東協新興國家。公司表示，紙尿褲主要原物料是不織布，且與濕紙巾、衛生棉等產品比較起來，用料最多，在不織布價格上漲的壓力下，為維繫毛利率表現，不得不調漲產品售價。先前兩個月因以庫存原料為主，首季毛利率並未受影響，反而可望來到歷史新高，但第二季若不漲價，勢必會因原料墊高成本，壓縮毛利率表現。

泰昇-KY表示，以公司經歷過SARS及金融風暴經驗，紙尿褲等民生必需品在大型風暴或恐慌來襲時，市場剛性需求增強，僅銷售通路會略有改變，消費者傾向於住家附近或電商購物，且會多考量預算以中價位高性價比產品為主，故公司於疫情發生時快速調整銷售通路結構，並主打中價位高性價比及抗菌產品以因應市場需求，目前市場銷售反應良好。

泰昇-KY日前公告2月營收1.75 億元，年增40%，月增22.09%，創單月同期新高；今年1~2月累計合併營收3.19億元，年增9.96%。公司表示，主要受惠東協市場紙尿褲需求穩定成長，公司並順應市場需求推出抗菌、消毒的新產品助攻，預估營運可持續穩定成長。泰昇-KY並已宣布每股將發放6.2元現金股利。