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疫苗概念股題材 高端股價逆勢大漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

全球股災，台股也無法幸免，今天僅少數個股能逆勢上漲，疫苗概念股的高端疫苗（6547）是國內生技股當中，在防疫相關研發投入積極，今天股價逆勢揚升，盤中最高來到46.1元，漲幅達9.6%。

高端疫苗2月就宣布加入抗議研發，將進軍二項產品一個是疫苗，一個是檢測，雖然還在研發階段，但這兩項都是目前市場上最需要。隨著新冠肺炎全球大流行，未來檢測劑的需求量將非常大，高端2月就已經開發成功新型冠狀病毒核酸檢測試劑(RT-PCR)，也已經向食藥署申請「第三類體外檢測醫療器材」（class-3 IVD）使用許可，使得高端成為國內第一家自主研發檢測試驗的業者。

高端疫苗表示，此項核酸檢測試劑，係採用WHO與目前全球武漢肺炎病毒基因序列資料進行設計，擷取武漢肺炎病毒特異性基因片段的保守區域設計引子（primer）與探針（probe），僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染武漢肺炎病毒。

另外，高端疫苗為台灣國內目前唯一一座具備細胞培養疫苗量產產能的PIC/S GMP廠商，主力研發產品腸病毒71型疫苗已在台灣與東南亞執行大型多國多中心三期驗證，2月也已經宣布與美國國衛院（National Institutes of Health)簽訂合約，合作開發新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

已經與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，美國國衛院將提供其最新研發的新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗與相關生物材料，近期內在台灣執行動物實驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。市場推估，最快在今年第3季會開始進入人體臨床試驗。

疫苗 肺炎

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