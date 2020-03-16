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達爾膚去年EPS 4.26元 每股擬配3.86元股息

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
達爾膚董事長吳奕叡。記者嚴雅芳／攝影
達爾膚董事長吳奕叡。記者嚴雅芳／攝影

達爾膚（6523）公布2019年財報，2019年稅後淨利1.92億，年增6.7倍，EPS 4.26元，董事會決議每股配發3.86元現金股利，配發率9成。

達爾膚2019年合併營收10.14億元，年增5.3%，稅後淨利1.92億，年增幅度高達672%。公司表示，去年獲利回升主要來自台灣市場的營收穩定、獲利成長，加上對中國的投資調整，以及操作策略奏效，且費用控管得宜，使整體營運績效改善。

展望今年，達爾膚2月營收雖受疫情影響，但公司表示，３月起各大電商針對38國際婦女節紛紛祭出優惠活動刺激買氣，達爾膚電商通路銷售業績也較去年同期成長近4成，亦有消費力道逐漸移往電商平台的態勢。公司將持續提升DR.WU品牌力，近日並邀請金鐘影帝吳慷仁擔任DR.WU 2020年品牌代言人，搭配２月美白新品上市，同步在官網、Facebook、Youtube等社群媒體落實與消費者雙向溝通，以期搶攻「宅經濟」消費市場商機，有望推動線上通路營收成長。

營收 達爾膚 電商

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富喬要買5,000張庫藏股

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