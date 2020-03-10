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新幹線推雙新作助攻 智冠2月業績年增20.33%

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

智冠（5478）今（10）日公告今年2月營收5.75億元，年增20.33%；累計前兩個月營收11.67億元，年增18.16%。

智冠表示，2月主要受惠集團內兩大新遊戲推出，加上假期效應延續，增添業績成長動能，雖受限營運天數較短，總體表現卻較1月更佳。

智冠旗下子公司遊戲新幹線，遊戲新幹線挾帶於2月中陸續推出的《三國群英傳M》和《古劍奇譚網路版》兩款新上市遊戲貢獻，推升營收創近8年來單月新高紀錄。

新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》於2月18日雙平台登場，憑藉著完整承襲《三國群英傳Online》經典玩法與長達15年的玩家經營，成功集結老玩家回歸體驗，核心國戰玩法更吸引眾多玩家踴躍參與，註冊玩家會員數已逾100萬，並快速登上遊戲暢銷榜App Store第一名、Google Play第二名，締造國產手遊最高紀錄。《三國群英傳M》3月底預計推出改版活動，帶來更多精彩內容。

《古劍奇譚網路版》於2月14日不刪檔上線，為端遊市場睽違已久的大型MMORPG產品，主打知名IP龐大豐富的遊戲內容與精緻美術畫面，且以少見的時間制收費與商城制度強化遊戲平衡，深獲玩家青睞，吸引25萬玩家註冊加入，3月12日也將正式開放公測版本，開放的公測版本新增家園互動「仙府系統」以及全新副本「皮影龍宮」、「太華秘境」等多種玩法，創造另一波遊戲高峰。

中華網龍開發中3D武俠MMORPG手遊《黃易群俠傳M》日前舉辦粉絲團社群直播活動，請來製作人、主策劃與玩家線上交流，首度釋出遊戲畫面，並帶來黃易獨有的「武學」、「心性」特色系統及經典副本「香家密窟」試玩介紹，而針對手遊版本也將加入全新PK模式「副本戰場」與101－120等級的外功絕學等玩法，除了致力重現《黃易群俠傳Online》的經典內容，還要結合現今手遊的新元素，為玩家帶來全面進化的武俠體驗。

金融科技事業群方面，藍新集團持續發展金流服務，旗下子公司簡單行動支付推動《ezAIO簡單收》實體商店多元收款整合服務，期望擴大實體商店通路佈局，打通支付市場消費應用層面，建構多元完善的行動支付生態圈。

手遊 新幹線 智冠

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