宅經濟發威 網家2月營收35.21億元歷年同期新高

網路家庭（8044）今（10）日公告今年2月合併營收35.21億元，年增27%，為歷年2月營收新高紀錄，同時為其歷年單月營收第四高；累計前兩個月合併營收71.4億元，年增15.1%。

網家表示，旗下PChome 24h購物銷售動能佳，刺激營收大幅成長，主要得利於消費行為轉移推升「宅經濟」發酵、情人節禮贈及低溫特報帶動抗寒商機等採購需求，業績成長動能佳。

此外，網家也說，站上日用、食品、運動戶外、小家電等類別買氣爆發，促進行動端業績較去年同期大幅成長超過60%，因其商品採購類型具備時節及時效性，行動端成為消費者主要的購物管道，將持續挹注營收貢獻，增強整體營運優勢。

網家指出，近期實體通路的消費行為大量轉移至虛擬通路，宅經濟漸成消費主流，且國人健康意識抬頭，牽動旗下PChome 24h購物全站各品類買氣持續高漲，食、衣、住、行、育、樂相關品項皆受惠，以生活用品、日用品、即時食品等商品銷量飆升，抗菌類之清潔用品及家電亦促動成長動能。

因宅在家消費的行為當道，推升居家娛樂休閒用品銷售成績，電玩遊戲類別銷量年增率更達60%，如遊戲主機、遊戲片等商品買氣暢旺，其他像是居家健身器材之市場需求亦十分熱絡。

例行節慶及季節因素，亦拉抬旗下PChome 24h購物業績蓬勃成長。

網家表示，情人節送禮的挑選考量，多以品牌知名度為主，因此帶動名品精品類別銷量年成長超過50%，其中，品牌施華洛世奇Swarovski系列飾品受到爆紅韓劇「愛的迫降」影響，其品牌週開跑後，週銷量更有翻倍成長好表現。

另，寒流影響氣溫驟降，抗寒家電及戶外機能服飾銷量飆升，且受到近年小家庭比例日增現象，採購趨勢以小坪數、具急速暖房功能的電暖器為大宗；禦寒係數較強、多件組合式的戶外機能性外套，可因應台灣多變氣候即時調整穿搭，且適逢換季折扣，亦造成搶購熱潮。

網家邁入3月，PChome 24h購物陸續推出「女王出征」購物節、白色情人節等檔期活動，並攜手ELLE雜誌推動女性時尚潮流線上活動、結合大甲媽祖繞境活動啟動線上朝聖專區、集邀50位網紅開箱驚喜禮物盒等活動內容，同時攜手36大銀行，提供最高回饋26.88%、使用 Pi 拍錢包付款，全站最高回饋5%無上限等優惠。

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