映興掛牌上櫃 有望迎接中國轉單效益

連接器大廠映興（3597）9日掛牌上櫃，法人預估，隨著美中貿易摩擦不利因素減小，在泰國廠加入生產行列，以及車裝電子、綠能節能等產品放量助攻下，今年營收可望有二位數增長。

主要從事連接器線束模組開發、製造及銷售的映興電子，今天以15.5元開盤，盤中一度漲至17.25元，最後以16.5元作收，漲幅來到6.45%。

不畏新冠肺炎疫情干擾，映興掛牌首日小漲作收，顯示前景受到投資人看好；而上櫃前之增資新股競拍意願也相當踴躍，超額認購達六倍之多，成交價落在16.31至22元。

映興成立於1986年，為國內老牌連接線組廠，累積充沛連接器與連接線組開發、設計、組裝、製造能量，深耕工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業客戶群，目前主力客戶大多為國內知名上市櫃公司如台達電、上銀、巨大等。

映興近幾年推展自有品牌，積極開發防水連接器件模組，成功拿下國內各大自行車廠訂單。另一方面，映興也積極擴廠，三年前在泰國買下廠區，並已於去年通過IATF認證開始接單，降低貿易戰對公司營運的衝擊。

也因為這樣的策略，在新冠疫情升高之際，反倒成為受惠的一方，大陸市場出現轉單效益，今年的營收有望成長。

映興董事長賴柄源指出，泰國廠未來將著重於發展車裝電子、綠能節能等產品領域，除了就近供應台達電等大廠之外，也與泰國當地車廠展開洽談合作。

映興目前產能比重為台灣六成、中國大陸四成；預期隨著泰國廠加入生產行列，今年產能比重將調整為台灣六成、中國大陸三成、泰國一成。

映興強調，未來將持續創新研發，除深耕台灣在地客戶，並投入資源擴大佈局全球策略，整合運用現有的昆山、泰國、美國等地子公司優勢，進軍國際市場行銷全球。