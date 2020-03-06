快訊

劉真驚傳凌晨過世 北榮「嚴正駁斥」

普通病房爆滿！南韓大邱的病床救命危機

明基醫去年每股賺1.69元 連二年獲利成長

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

明基三豐（4116）今（6）日公布2019年財報，由於醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱均有成長，其中醫療服務類的聽力、口腔等新事業表現尤佳，帶動去年合併營收13.8億元，年成長12%；歸屬於母公司業主淨利7,541萬元，年增13%，每股稅後純益（EPS）1.69元，優於前年的1.5元，連續兩年獲利成長。

明基三豐總經理管新寶表示，全球醫療器材市場穩定成長，明基三豐在醫療設備、醫用耗材、醫療服務三大產品與服務類別，2019年均同步擴張產品線和擴增通路，穩步增長，今年除了將持續針對三大支柱深耕產品與通路之外，也將提高關鍵零組件的自製能力，並持續尋求投資與策略聯盟的機會，為公司及股東創造最大利益。

以醫療服務類的虹韻助聽器為例，服務據點由2017年的17家、2018年的28家成長到2019年的38家規模。虹韻致力提升國人的聽力健康意識，推出「遺失送新機、故障免費換新機」等創新安心服務，近期更積極推動免費到府聽力服務，在新冠肺炎疫情持續升溫、寒流來襲導致民眾外出意願降低情況下，可協助聽損者定期調整助聽器和定期聽力檢查，為客戶需求注入暖流。

明基口腔則以「數位牙科」定位，從口內掃描機、植牙規劃軟體Mercury、牙科研磨機、植體系統、3D列印手術導板、手術房無影燈到耗材產品等，提供完善的產品組合服務客戶，2019年除台灣市場業績增長外，海外市場也新增代理商，持續推動中國與東南亞等海外業務機會。

明基

延伸閱讀

港富婆愛犬確診染病成全球首例 專家：低程度感染

競爭太激烈...大學醫牙科系遇肺炎停課「仍須辦面試」

「元健天籟列車」到桃園 免費檢查聽力、贈500台助聽器

《想見你》的莫俊傑：悲劇與勵志之外，障礙者的複雜性

相關新聞

2月營收微減 台翰擺尾翻紅

塑膠射出大廠台翰（1336）在主要客戶對於旗下多款塑膠射出成型產品的拉貨力道保持穩定態勢，2月營收僅略微下滑5.9%，但較去年同期成長11.4%，今日股價大半場在平盤下盤整，最後一盤擺尾翻紅，多方仍企圖站穩5日均線。

72檔2月營收雙增股 法人尋寶

台股上市櫃公司2月營收陸續公布中，截至昨（5）日已有72家繳出年增、月增的雙成長成績，其中，更有四家寫下歷史新高，統計近五日以來股價表現，以熱映（3373）漲幅逾六成表現最亮眼，在新冠肺炎疫情擴散下，體溫測量產品需求暴增，2月營收創歷史新高，今（6）日再衝上漲停62.9元。

美系外資認為股價、本益比已高 調降聯亞評等及目標價

聯亞（3081）2月營收雙增，為近二個月以來高點，美系外資最新報告表示，聯亞在農曆年後股價由低點反彈28%，目前股價已高...

瑞耘前二月營收 年增22%

瑞耘（6532）昨（5）日公告2月合併營收4,081萬元，月減18.3%，但較去年同期增65.1%。

2月營收／華研年減2.8％ 經紀收入減

華研（8446）昨（5）日公告2月營收達9,382.1萬元，年減2.8％，華研表示，第1季為傳統淡季，藝人公開活動較少，部分活動因新冠肺炎疫情影響而延期，但藝人代言與版權收入穩定。由於疫情未獲得控制，將造成公開演出收入方面的不確定性。

威剛上月營收飆增30%

記憶體模組和品牌大廠威剛（3260）2月營運不受新冠肺炎疫情衝擊，在下游客戶備貨需求強勁下，單月合併營收達24.46億元，月增30.07%，年增19.64%。威剛表示，上半年DRAM及NAND Flash供給不足態勢確立，春節後客戶拉貨力道未減，3月接單持續增溫，首季營運逐月成長。

聯亞2月營收增七成

光通訊股王聯亞（3081）2月業績發威，昨（5）日公告單月營收衝上1.8億元，月增69.5%，不受肺炎疫情與工作天數減少影響，優於市場預期，並較去年同期成長35.2%。公司看好，本季營運仍可維持上季水準。

創業家 2月營收增8%

創業家兄弟（8477）昨(5)日公告2月合併營收達4.16億元，月增8%，創單月新高，年增55.2%。

信驊 Q2拚兩位數成長

伺服器管理晶片廠信驊（5274）昨（4）日舉行法說會，董事長林鴻明表示，首季營運表現和去年第4季持平，不過在資料中心市場升溫下，預期第2季營收季增上看兩位數，展望全年，營收有機會成長15%。

元太新技術 攻兩大市場

元太（8069）積極搶攻彩色電子紙市場，透過全彩電子紙（ACeP）、和印刷式彩色電子紙（CFA）兩種技術，分別進軍智慧教育和新零售兩大應用。法人表示，元太去年前三季毛利率已站上43.2％，2020年起擴大彩色電子紙市場後，可望成為挹注獲利成長新動能。

金科電子 將登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金科電子（7586）為電子科技產業，將於11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

櫃買兩新兵 9日掛牌

不畏新冠肺炎疫情來亂，山富國際旅行社（2743）與映興電子有兩檔上櫃生力軍仍將在9日掛牌，由於旅遊業深受新冠肺炎疫情影響，山富的掛牌上櫃備受市場矚目，而這兩檔也是今年來第二、三檔上櫃掛牌公司。

熱門新聞

比雪崩更慘！陸客不來 寶得利2月營收暴減98%

老牌飯店亞都6日停牌 傳事業體將大調整

高股息族群 買盤進駐

新缺貨概念股 吸引買盤

樂天化學爆炸 台塑化迎轉單

科技三族群 同步轉強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。