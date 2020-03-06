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台中亞緻不玩了 傳國泰飯店將接手

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
台中亞緻飯店外觀，該大樓是由商辦、飯店混合，業主是國泰集團成員之一的國泰建設。 圖／業者提供
台中亞緻飯店外觀，該大樓是由商辦、飯店混合，業主是國泰集團成員之一的國泰建設。 圖／業者提供

亞都麗緻（5703）集團旗下台中亞緻飯店傳出將熄燈，房東國泰建設未來可能引進其他飯店經營。對此，同為國泰集團一份子的「國泰觀光飯店事業」表示「大家都知道我們在找台中的點，若有機會，不排除爭取」，以補足國泰飯店旗下商務旅館重要的一塊拼圖。

亞都集團今（6）日將在台中亞緻飯店召開記者說明會，針對亞緻飯店未來走向，進行重大宣示。上午，亞都已經召開董事會，針對台中亞緻的走向進行討論、拍版，會後也將在櫃買中心發布重大訊息。

亞都昨日發出一則重訊「本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自109年3月6日起暫停交易」。市場都在揣測，老牌飯店亞都，難道有什麼「新招」對抗疫情？未久，市場就直指，亞都的直營飯店「台中亞緻」連年虧損，可能要收掉了。

台中亞緻位於台中市西區英才路上的國泰金融大樓，該建物座落於台中市的「魚腹」地段，房東是國泰建設。

其實，台中亞緻與國泰建設的租約期限還有六年多，正式到期日是2026年5月31日，還有這麼長的租約就不玩，顯示亞都內部評估已久，把可能的賠償金都算進去，且預期繼續玩只會洞（虧損）愈大，才會痛下決定收攤。

眾所周知，國泰人壽是台灣大地主之一，而不少土地、商辦由國泰建設擁有，國泰向來在商用不動產的租金「踩很硬」，過去六福皇宮營運無以為繼，租金也是關鍵之一。

業內人士透露，國泰建設對台中亞緻的租金收取方式也是採取「包底抽成」，台中亞緻每年的營收約當3億元，其中，租金就占了營收的兩成以上，加上近年台中業務一直沒起色，在連年虧損之下，熄燈恐怕是「最好的決定」。

不過，業界指出，任何不動產的租賃本來就是「你情我願、在商言商」，國泰建設租金不降、尋求更好的租客，為股東謀求最大利益本來就是天經地義的事，雖說非常時期房東佛心降租者大有人在，但也不能說不降租就是不對。

由於事出倉促，國泰觀光飯店事業透露，對台中亞緻據點「很有興趣」，但內部坦言，國泰建設應是會採取「招標」的方式，尋求下一個租客，不過，國泰飯店確實會積極爭取。至於由旗下的慕軒還是Cozzi（和逸）哪一個品牌規劃進駐，則仍討論中。

業界指出，其實國泰觀光飯店事業就是國泰建設旗下的一員，台中亞緻若退出經營，由國泰建設引進自有品牌也是「理所當然」的事，後續發展值得關注。

國泰人壽 租金 櫃買中心

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