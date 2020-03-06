2月營收雙增股吸引法人搶進 這檔漲最多

台股上市櫃公司2月營收陸續公布中，截至目前已有72家交出年增、月增的雙成長成績，其中更有4家寫下歷史新高，統計近5日以來股價表現，以熱映（3373）漲幅逾6成（截至3/5）表現最亮眼，在新冠肺炎疫情擴散下，體溫測量產品需求暴增，2月營收創歷史新高，今（6）日再衝上漲停62.9元。

根據CMoney統計，目前已公布2月營收的公司中，有72家是年增、月增雙雙正成長的公司，其中，年增超過1倍的有10家，包括總太、天揚、宏普、川飛、熱映、宏捷科、華固、立積、海悅、至上等，2月營收年增逾180.47~4,230.85%。

若以月增來看，月增逾倍的有8家，分別是智擎、宏普、合一、百和興業、雙喜、總太、全球傳動、寶隆等，包括營建、生技、電機、造紙、其他等產業；在72家2月營收雙增公司中，熱映、是方、鈊象、勤凱則是寫下歷史新高。

統計至3月5日收盤，股價漲幅最大的是熱映，熱映2月營收1.24億元，年增200.27%，月增91.49%，在新冠肺炎疫情延燒下，股價持續強勢上漲，近5個交易日漲幅逾6成，今日以58.6元開高後走高，衝上漲停62.9元；近5日股價漲幅逾10%的還有圓展、信驊、金麗科、綠電等。

營收表現亮眼成為近期法人布局標的，近5日外資買超逾600張的有宏捷科、泰鼎-KY、華夏、矽格、展旺、熱映、威剛、鈊象、創意等；在投信買超標的上，買超逾百張的有11家，包括晶技、威剛、欣銓、京城銀、聯亞、譜瑞-KY、至上、立積、太醫、信驊、圓展等。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，新冠肺炎疫情拐點尚未到來，近日包括日本、韓國等地新增確診案例數更呈現激增，市場投資信心不穩，後市來看，各國疫情發展狀況和供應鏈影響程度仍需持續關注，在不確定性壟罩下，台股呈區間整理可能性較大。

沈萬鈞說，整體來看，對於市場也不需過於悲觀，因為長線大循環並未因疫情關係而結束，台股方面經濟基本面仍穩健，因此重演過去SARS慘況的可能性低，加上具有殖利率優勢，且當前市場資金充沛，都有助支持台股表現，中長期仍不看淡，操作上建議採取逢低承接策略，低基期有成長動能且評價合理的個股仍可擇優布局，產業部分包括5G、電動車、AI、物聯網等可持續關注。