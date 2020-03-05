比雪崩更慘！陸客不來 寶得利2月營收暴減98%

比雪崩更慘！寶得利（5301）去年因陸客不來營運大受傷，1月營收已經大受影響，今（5）日公告2月營收僅剩下196.8萬元，與1月營收仍有約5,800萬元，月減約96.6%；與去年同期仍有1億元進帳相比，營收大減逾98%。

寶得利在公告中註明，此次營收大減，主要受政治及經濟環境和肺炎疫情影響，導致台灣及馬來西亞之購物店暫緩營運及旅行社業績亦受影響所致。

寶得利過去在台接陸客團、經營購物站生意，曾經火紅一時，風光的時候單月營收逾2億元，但近年先因陸客大減受害，近期又受新冠肺炎疫情衝擊，今日公告2月營收約196.8萬元，年減98.1%，累計前二月營收約6,000萬元，年減72.6%。

據了解，寶得利去年下半年因陸客大減衝擊，於去年8月宣布放無薪假，但為了力拚突圍，去年9月中旬，該公司董事長張雅琍進一步宣布轉型，並規劃以「1元併購」中式餐廳逸仙樓，有意將把「逸仙樓」品牌做大，進軍國際觀光市場。

詎料，過沒多久，寶得利又在去年9月下旬又宣布資遣該公司114名員工，當時寶得利近年因陸客來台數量驟減，該公司營業額也驟降，從每月將近3,000團的陸客，近月則降到百團以下，杯水車薪無以為繼。

由於實在撐不住，今年2月初，寶得利進一步決定關閉台灣購物店，並全面朝餐飲發展，寶得利董事長張雅琍才表示，除上述的逸仙樓外，首家火烤兩吃餐廳「小逸仙」在2月中試營運，並喊出全年預計再展店三家，進度是否如期，則須再觀察。