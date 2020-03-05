馬光-KY 2月營收年增5％ 診所業務成長15％

馬光-KY（4139）公告2月合併營收6107.9萬元，較1月營收下滑9.75%、較去年同期成長5％，主要的診所業務成長達15％。

馬光-KY表示，2月整體合併營收若屏除去年10月出售的國際學校影響下，較去年同期成長8％，其中天津馬光較去年同期成長24％，除了由於去年2月逢農曆新年，主要原因在於天津馬光糖尿病慢病業務較去年同期成長35％。

不過，因為新冠肺炎疫情擴散，部分患者減少出門就醫，導致天津馬光一般門診業務減少，以及為避免病毒傳染，目前暫停口腔業務。

整體而言，因天津馬光為當地唯一具糖尿病及中風後慢病管理資格的民營機構，在慢病管理業務的「剛性」需求下，縱使一般門診業務受新冠肺炎影響，影響仍不至於太大。

此外，因應新冠肺炎疫情影響，天津市政府加速互聯網醫療執照的審核，故天津馬光可望提前在第二季取得執照並推出互聯網醫療服務，提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，預計天津馬光將成為天津首家民營擁有慢病管理資格的互聯網醫療暨社區醫療診所，加速拓展公司一般門診及慢病管理經濟規模。

馬光-KY表示，旗下知名品牌「黃耀南」中草藥保健品清熱解毒防疫藥方熱銷，2月業績較去年同期成長30％。另外新加坡診所的部分，雖然因新冠肺炎疫情影響，導致部分患者減少出門就醫，但2月分營收在疫情影響下，仍然微幅成長。