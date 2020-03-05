傳奇2月營收2.57億元 年減13.86%

傳奇（4994）2月集團營收約2.57億元，年減13.86%；累計前兩個月營收約5.56億元，年減5.53%。

傳奇表示，衰退主因是前月因適逢農曆春節期間，為產業傳統旺季，而2月又適逢開學期間，營收表現受到限縮。傳奇重視玩家遊玩體驗及互動，將積極推出各項遊戲更新及活動，多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容。

傳奇旗下日系療癒MMORPG手遊《風之國度》，已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權），上市後至今營收均穩定，持續挹注2月集團合併遊戲營收2.47億元，以及權利金收入953萬元，成功拓展世界版圖。其研發團隊亦將持續調整優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

另外，傳奇攜手台灣獨立開發團隊「樂玩科技」推出女性向戀愛手遊《甜點王子2：心動奇蹟》，已於2月正式上市，目前穩定經營中。該產品榮獲2019台灣原創遊戲大賞，結合戀愛與休閒經營玩法，深具創意。也是傳奇首次跨足女性向戀愛遊戲營運，促進集團多元化發展。

展望未來，目前傳奇網路有數款創新遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，也將持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。