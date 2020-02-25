網家拚代購 支付更便利

全球網路交易普及，跨境購物需求升溫，網路家庭（8044）旗下Bibian比比昂跨境電商服務昨（25）日宣布全新上線「信用卡支付」服務，消費者可用台灣發行的信用卡，以新台幣支付的方式完成交易，也免除海外刷卡手續費及匯差問題，大幅提升消費付款的便利性。

目前網路家庭集團旗下包括網路家庭轉投資的比比昂跨境電商、露天拍賣結盟日本樂天、eBay兩大平台，還有轉投資在日本成立的日本露天代購。

比比昂與露天拍賣都可用台灣信用卡交易並且新台幣計價，其中比比昂是專人代購；露天拍賣平台是協助連接到賣家，讓消費者比較各賣家商品。

日本露天代購強打站內2,000萬件商品，近期打出「訂單1,000元、3公斤以下」，國際運費一律300元，搶攻台灣人愛買日貨的商機。業者指出，近年來跨境電商風氣興盛，估計台灣的代購市場至少有50億元規模且逐年成長。